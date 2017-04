Boj o trenéra Vrbu vrcholí. Sparta i Plzeň však zvažují i náhradní varianty

A jde se do finále. Následující dny rozhodnou, kde zakotví Pavel Vrba. Sparta, nebo Viktoria Plzeň? Velký zájem o něj projevily oba celky, teď čekají na definitivní vyjádření exreprezentačního trenéra. Termín je stanoven do konce dubna, aby v případě odmítnutí začali zástupci klubů intenzivněji řešit jiné trenérské varianty. Pár jmen už na Letné i ve Štruncových sadech zvažují.

Pavel Vrba nad zájmem Sparty i Plzně dosud váhal, protože vyčkával na případnou nabídku z ruské ligy. S přibývajícím časem už ale moc nepočítá, že by mu nějaká vyšla. A tak Vrba musí zvážit návrat do české ligy, jestliže nechce od nové sezony zůstat bez práce.



„Přestože Spartu již několikrát odmítl, naposledy po odvolání Davida Holoubka, přání přivést Vrbu setrvává. Ale na Letné se objevují i takové hlasy, že by měla hledat jiným směrem,“ tvrdí zdroj deníku Sport, který má blízko k vedení klubu.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-a10da131-735d-b745-9698-66832c2d85c1"><span>Sparta poprvé v ligové historii prohrála s Jihlavou, které stačil k výhře nad favoritem jen jeden gól. Pomohli jí k němu svou chybou Tomáš Koubek s Mariem Holkem, prosadil se Davis Ikaunieks. Vysočina se tak pod vedením nového trenéra Josefa Jinocha hned radovala z překvapivé výhry.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jihlava - Sparta 1:0. Vysočina porazila Letenské poprvé v historii ligy • VIDEO iSport TV

Sparta se poohlíží po jiných trenérech i z toho důvodu, aby byla připravena na Vrbovo „NE“. Vydat se může československou cestou (Jindřich Trpišovský, Pavel Hapal, Adrián Guľa), anebo vsadí na západoevropského trenéra, k čemuž se momentálně kloní spíš.Plzeň tak daleko, co se týká plánu B, zatím není. Jde o to, že současné provizorní řešení „Bečka – Horváth“ nehodlá Viktoria zachovat pro další sezonu. I v případě, že by nevyšly námluvy s Vrbou, bude hledat jiné řešení.

Na západě Čech se znovu šušká o obnoveném zájmu o Luboše Kozla, reprezentačního kouče U18. Dalšími adepty jsou Karel Krejčí (reprezentace U20), Daniel Šmejkal (Teplice) a Pavel Hapal (slovenská reprezentace U21).

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Plzeň si pojistila první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy i po 24. kole, když porazila Slovácko 2:0. Viktorii poslal do vedení Michael Krmenčík a z přinejmenším sporné penalty dal svůj stý gól v profesionálních soutěžích Marek Bakoš. Hosté tak přišli o devítizápasovou sérii bez porážky.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:0. Mistr jistil výhru spornou penaltou • VIDEO iSport TV

DALŠÍ INFORMACE O PŘÍPADNÉM PŘÍCHODU PAVLA VRBY DO SPARTY ČI PLZNĚ ČTĚTE VE ČTVRTEČNÍM VYDÁNÍ DENÍKU SPORT.

Deník Sport v čtečce přímo ve vašem počítači objednávejte zde, nebo přímo na www.isport.cz/epaper >>

Deník Sport v App Storu pro mobily a smart phony se systémem iOS (Apple) stahujte zde >>

Deník Sport v Google play pro mobily a smart phony se systémem Android stahujte zde >>

Co musí Sparta změnit? Potřebuje koncepci, stálého kouče i jiný kádr