NEJ úlety ze Sparta - Plzeň: Bednářův skluz vytočil, Procházkův zkrat vybudil

Potyčky Plzně a Sparty: Procházka vs. Matějovský, Bednářův skluz i Costův prostředníček

Nejen derby pražských S přináší mimořádně vyhrocené okamžiky. Čeští fanoušci v posledních několika sezonách sledují pořádné jiskření i v zápasech Sparty s plzeňskou Viktorií. Hráči jdou s gustem do ostrých soubojů, vzduchem létají nadávky, mnohdy si znesváření fotbalisté ani nepodají ruce. Před jejich dalším soubojem na Letné (neděle od 17:30, PŘÍMÝ PŘENOS na iSport.cz ) se s námi podívejte na nejzajímavější potyčky z uplynulých let.

Začneme rovnou tím nejvypjatějším. V listopadu 2014 Plzeň ovládla domácí zápas se Spartou 2:0, z archivních záběrů by ale člověk řekl, že výsledek a předvedená hra nebyly na prvním místě. Spršku nadávek si vyslechl třeba tehdejší útočník Sparty Roman Bednář, který nevybíravě zajel do plzeňské jedničky Matúše Kozáčika. Hned se na něj sesypalo hejno plzeňských rivalů, od rozhodčího vyfasoval jen žlutou kartu.

„Šel tam dost nesmyslně, podle mě to byla červená karta, i kdyby se ho nedotkl. Tohle není bojovnost, to je zákeřnost,“ vztekal se po zápase David Limberský, v té době kapitán Viktorie.

Skluz útočníka Sparty Romana Bednáře proti plzeňskému brankáři Matúši Kozáčikovi potrestal rozhodčí žlutou kartou.

Právě Limberský se později ocitl v roli mstitele, když se pustil do hádky s Bořkem Dočkalem. Záložníka Letenských sepsul za souboj s Ondřejem Vaňkem, po kterém Dočkal viděl žlutou kartu. Nervy na uzdě neudržel ani Václav Pilař, který neustál střet s Lukášem Váchou a sparťanského středopolaře vztekle odstrčil až ke kolegovi Matějovskému.

Činí se i fanoušci. V utkání z listopadu roku 2014 musel rozhodčí Jan Jílek sotva po čtvrt hodině přerušit zápas kvůli dýmu z domácího kotle. O sezonu později, v zápase, který plzeňští doma vyhráli 2:1, zase viktoriáni hlasitým pískotem vyprovodili ze hřiště Petra Jiráčka, který po návratu z Německa oblékl sparťanský dres navzdory své plzeňské minulosti.

To už se hrálo bez plzeňského kapitána Václava Procházky. Toho fauloval Marek Matějovský a stoper Viktorie ho za to srazil k zemi a byl za vzteklou reakci rovnou vyloučen. „Ani jsem nevěřil, že bych mohl dostat červenou. Samozřejmě to ode mě byla špatná reakce a přišel trest,“ kál se po zápase. Vyloučení kapitána ale překvapivě Plzeň vybudilo k lepšímu výkonu a zápas dokázala vyhrát i v deseti.

Plzeň - Sparta: Procházka srazil Matějovského a dostal červenou

Rivalitu ale nemusíte dokazovat jen skluzy a srážkami. Bohatě stačí nepodaná ruka. Ještě před úvodním hvizdem zápasu z dubna 2016, který Plzeň na Spartě vyhrála 3:0, se Petr Jiráček odmítl pozdravit s Davidem Limberským, jeho spoluhráč Costa zase rychle schoval pravici před Milanem Petrželou.

Zadák ze Zimbabwe svůj čin vysvětlil na Twitteru: "Nemám žádný vztah s kýmkoliv, kdo věří, že je ve sportu prostor pro barvu pleti. Jsme jedni lidé!" Odpověděl tak na Petrželovy nadávky z minulého zápasu, kvůli kterým záložníka Viktorie dokonce chytnul pod krkem. A problémy Jiráčka s Limberským? Ty pramení z reprezentačního srazu, kde se oba dva hádali o tom, kdo si může koupit lepší auto...

Costa pak při prohře 0:1 ve Štruncových sadech na začátku aktuální sezony ventiloval frustraci a soupeřům ukázal prostředníček. Bylo to ale drahé gesto, dostal za něj pokutu 50 tisíc korun a musel vést tři tréninky mládeže.

Plzeň - Sparta: Podrážděný Costa ukázal prostředníček. Rozhodčímu?