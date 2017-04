PŘÍMÝ PŘENOS: Slovácko – Slavia. Mingazov hraje na úkor Zmrhala

Vyšvihnout se do čela ePojisteni.cz ligy může již v pátek pražská Slavia. Pokud uspěje na půdě Slovácka, minimálně do neděle vystřídá na prvním místě Viktorii Plzeň, kterou čeká šlágr se Spartou. Slávisté pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého v lize neprohráli už 20 utkání v řadě. Slávistický kouč nechává na lavičce Jaromíra Zmrhala, místo něj nastupuje v základu Ruslan Mingazov, do sestavy se vrací i uzdravený Jan Sýkora. Místo vykartovaného Antonína Baráka hraje Jasmin Ščuk. Jak zápas dopadne, sledujte od 20:15 v PŘÍMÉM PŘENOSU na iSport.cz.