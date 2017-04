Šéf ligy Svoboda: Simulování je podvod vždy. V lize, i když jde o EURO

Místo pokut zastavení činnosti. Tak by chtěl Dušan Svoboda bojovat se simulujícími hráči v nejvyšší soutěži. „Nulová tolerance k takovému chování by ale měla být na všech úrovních. Nejde omluvit hráče v nároďáku a naopak peskovat jiného v lize,“ myslí si šéf Ligové fotbalové asociace. V rozhovoru vysvětloval i smysl nového ligového formátu, prozradil, že by chtěl v budoucnu zavést pevné začátky zápasů během ligového víkendu, a mluvil i o videorozhodčích. „Tady bych uvítal i větší zájem o tento projekt ze strany fotbalové asociace,“ řekl.

V posledních týdnech řeší fanoušci i média vlnu simulujících hráčů a následně odpískaných pokutových kopů. Vnímáte to pro ligu jako problém

„Ano, ale není to problém pouze naší ligy, ale obecně fotbalu. V posledních třech kolech se to opravdu sešlo a zasáhlo postupně největší ligové favority. Jednou na tom jeden klub získá, jindy ztratí, ale vždy na tom ztratí fotbal jako celek. A poškozuje to jak českou ligu, tak fotbal na všech úrovních. Od amatérského fotbalu až po superšpičku. Stačí se podívat třeba i na Ligu mistrů. Není to tedy specifikum jen naší ligy.“

To není, ale fanoušky, kteří sledují ligu, nyní evidentně toto chování štve…

„I proto si myslím, že je třeba s tím bojovat. Ale účinně a na všech úrovních. Takže pokud vidíme například od UEFA a národních asociací snahu bojovat proti rasismu, tak i toto by mělo být jedno z prioritních témat. Pokud nyní voláme po tom, aby bylo simulování trestáno v naší lize, a já s tím jednoznačně souhlasím, tak je dobré se také ptát, proč se to neřeší na úrovni UEFA nebo FIFA. Napříč fotbalovým prostředím. Protože simulování je přece podváděni a to jde proti samotné podstatě sportu. A navíc je to daleko širší téma…“

Jak to myslíte?

„Není to jen o tom, že ten který hráč ve sledovaném zápase něco přifilmuje. Je to i o tom, jak dnes trenéři vychovávají hráče a jaká je obecně k takovému jednání tolerance. Na jednu stranu se nad simulováním pohoršujeme, na druhou stranu je „umění spadnout“ někdy už i v mládežnických kategoriích něco jako součást taktiky. A i od lidí, co fotbal komentují, každou chvíli slyšíte věty typu: „Ten hráč to udělal chytře.“ Tohle je prostě třeba řešit komplexně.“

Tomu rozumím – nicméně co můžete udělat konkrétně vy jako liga?

„Jistě víte, že tento ročník je jako první v kompetenci LFA a na všechny věci tohoto typu se snažíme co nejrychleji reagovat. Proto navrhneme úpravu disciplinárního řádu a pokusíme se ve spolupráci s disciplinární komisi ten nešvar postihovat. Je to naše priorita.“

Proč vůbec tato možnost z disciplinárního řádu vypadla?

„Upřímně řečeno nevím. Ale i když v minulosti tato možnost v řádu byla, stejně k postihům ve smyslu zastavení činnosti prakticky nedocházelo. Šlo většinou jen o finanční postihy.“

A ty vám nepřijdou účinné…

„Přesně tak, opravdovým trestem je zastavení činnosti. Je absurdní, aby ten kdo podvádí - v tomto případe simulující hráč - získal pro svůj tým výhodu a ten, kdo byl podveden, což je mimo jiné i rozhodčí, dostal trest. Ale chci k tomu říct ještě jednu věc – ten přístup, pokud jsme si řekli, že toto ve fotbale nechceme, musí být opravdu stoprocentní. Přijde mi alibistické chtít za simulování trestat a hnát k zodpovědnosti hráče v lize, a pokud se to stejné stane v utkání národního týmu, tak to tolerovat.“

Co máte konkrétně na mysli?

„Připomněl bych třeba nafilmovanou penaltu Honzy Rezka, díky které jsme se dostali na EURO 2012. Pokud chceme bojovat proti simulování a podváděni, tak na všech úrovních a za každé okolnosti.“

Kdo by měl nově posuzovat, zda hráč simuloval, nebo ne? Ne vždycky je to jasné…

„To jste otevřel další kapitolu. Asi těžko to bude rozhodovat disciplinární komise. Ta je od toho, aby vynášela tresty podle disciplinárního řádu. A asi to nebudou ani fotbaloví či hokejoví komentátoři… Mám za to, že odbornou expertízu tu může udělat pouze komise rozhodčích. Protože někdy je opravdu těžké určit, co bylo nafilmované, co pouze přifilmované... Často to nejsou černobílé situace. A to i proto, že současný výklad pravidel je stále komplikovanější a stejně není schopen postihnout každou nuanci.“

V poslední době problém se simulováním řešily Slavia, Sparta i Plzeň. Vypadá to, že i přes negativní odezvu se spíš jeden „poučil“ od druhého. Nebylo to tak, že by je negativní komentáře veřejnosti odradily. Překvapilo vás to?

„To podle mě plyne právě z toho, jak je nastavené celé prostředí. A nejde jen o penalty, ale i o věci typu přiznaný aut či roh. Většina hráčů takovou věc nepřizná. A když pak někdo ano, je z takového fotbalisty pomalu národní hrdina. Přitom by to mělo být naopak. Je to běh na dlouhou trať. A zdaleka nejen pro českou ligu.“

Líbil by se vám ostrovní přístup, kde je simulující hráč okamžitě na pranýři veřejnosti?

„To víte, že by se mi líbil. Ale zase nechci být snílek. Anglie je obecně země s trochu jiným přístupem k psaným i nepsaným normám. A ani tam se nedá říct, že by se vždy všichni chovali fair play. Ale jednoznačně říkám, že tento problém řešit budeme a chceme, i když pouze LFA jej nevyřeší.“

Pomůže těmto situacím zavedení videorozhodčího? Třeba když si vezmete poslední nafilmovaný pád v Plzni. Došlo by k odvolání pokutového kopu

„Ano, pokud by už videorozhodčí fungoval, tak by velmi pravděpodobně došlo po krátké konzultaci k odvolání pokutového kopu.“

V jakém stavu testování videorozhodčích je?

„Projekt běží a je s ním spojená docela složitá administrativa. Protože všechny poměrně detailní výstupy jsou odesílány na univerzitu do belgické Lovaně. Nyní se mají dokonce její zástupci přijet podívat na jedno či dvě utkání. Takže vše běží podle plánu a od sezony 2018/19 bychom mohli přejít do ostrého provozu. Jen se trochu obávám jedné věci.“

Jaké?

„Mám pocit, že si spousta fanoušků myslí, že zavedením videorozhodčího najednou vymizí sporné situace. Ale to je příliš velké očekávání. Zavedení videa nevymýtí všechna špatná rozhodnutí sudího. Jen je významně omezí. Vezměte si ale třeba situaci s ofsajdem. Ano, už by nemělo dojít k tomu, že padne gól z ofsajdu. Ale nezamezí to situaci, kdy rozhodčí chybně ofsajd odmává ve chvíli, kdy útočící hráč běží sám na brankáře. Navíc fotbal není tenis, kde je míček díky jestřábímu oku buď milimetr na lajně, nebo za ní. V řadě případů takhle ostrá hranice není a někdy se ani odborníci po zhlédnutí záběrů z pěti kamer neshodnou na jednom výkladu dané situace. Ale i přesto je to náš jednoznačný cíl. Fotbalu to jednoznačně pomůže a osobně udělám všechno proto, aby česká liga byla mezi prvními, kde video ve fotbale bude.“

Nedávno se pro zavedení videa vyslovil i slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Dokonce mluvil i o propojení s majitelem Sparty Danielem Křetínským a o společné finanční podpoře pro tento projekt. Co to prakticky může znamenat?

„U té debaty jsem nebyl, ale je pravda, že se zavedením videa externí náklady spojené budou.“

O kolik jde peněz?

„Záleží na tom, zda by se video používalo ve všech zápasech, nebo spíše zpočátku jen u těch televizně snímaných. Ale i kdyby šlo o druhou variantu, nebavíme se v průběhu jedné sezony o statisících, ale spíše o milionech. Jedna věc je ten stávající testovací režim, to nijak extra nákladné není, druha věc bude ostrý provoz. Ale zpět k vaší otázce – nemyslím si, že by to bylo tak, že by na zavedení videa některé konkrétní kluby měly přispívat. Měl by to být společný zájem všech a měli by v tomto být solidární. A taky si myslím, že by to měl být i primární zájem FAČR. Dobře fungující rozhodčí jsou přece i vizitkou asociace.“

Pojďme k novému modelu ligy. Prvoligové kluby změnu bez výjimky odhlasovaly, nicméně pan Tvrdík se vzápětí vyjádřil ve smyslu, že Slavia měla k projektu výhrady, nicméně nechtěla trhat většinu. Jak ten signál vnímáte?

„Vyjádření pana Tvrdíka jsem nečetl, pouze klubové vyjádření Slavie a to nechci komentovat. O novém formátu jsme se na Ligovém výboru bavili asi tři čtvrtě roku, Tomáš Buzek je jako předseda Kontrolního výboru LFA jednání Ligového výboru přítomen. Osobně jsem se o tom bavil dlouze i s panem Tvrdíkem a měl jsem dojem, že jsme došli ke konsensu. Ta debata byla konstruktivní a věcná. Každopádně jsem rád, že i Slavie ten návrh podpořila. Věřím, že budoucnost ukáže, že to je prospěšná změna.“

Jak dnes Slavii v lize vnímáte? Finančně, sportovně, politicky?

„Slavia se po období určitých problémů vrátila na pozice, kam historicky patří. A je to dobře pro celou ligu. A ze stejného důvodu doufám, že se v budoucnu podaří dostat na odpovídající pozice i Baníku nebo Olomouci. Slavii se i díky silnému ekonomickému zázemí podařilo vytvořit tlak na Spartu či Plzeň. A i to je dobře, soutěž to kultivuje a posiluje.“

Pojďme přímo k novému ligovému modelu. Jaké na něj máte reakce?

„Ve většině případů pozitivní, ale to asi není zcela objektivní odezva. Třeba mě ti, kterým se to nelíbí, nepíší. (usmívá se) Ale mám radost, že jsme k té změně našli odvahu. Ten, kdo fotbal sleduje v trochu širším evropském měřítku, nejspíš chápe, že to byla nutnost. A že jsme nevytvářeli žádný Svobodův hokus pokus. A teď ukáže první druhý třetí ročník, jestli se naplní očekávání, která si od toho slibujeme. Anebo jestli ještě dojde k drobným korekcím. Doba je taková, že potřebujete mít i ve fotbale, který je svým způsobem konzervativní, schopnost reakce na vnější podněty. Za pár let bude určitě fotbal zase jinde.“

Měl jste při vytváření toho modelu nějaké dilema?

„Dilema? Tak bych to úplně neřekl. Ale jinak není tajemství, že nejvíce dohadů a diskuzí bylo ohledně prostřední skupiny o Evropskou ligu. Tam jsme pracovali se třemi variantami. A jednou z nich bylo i to úplně ji z modelu vypustit a nehrát ji. A také bych chtěl říct, že ten model jsem nedělal sám, podílelo se na něm víc lidí. Hodně na tom odpracoval hlavně Tomáš Bárta, ředitel ligy i členové Ligového výboru. Ale tím se nezříkám osobní odpovědnosti. Ta leží na mě. Kdybych s tou iniciativou nepřišel, tak se ten model nejspíš neměnil.“

Proč nakonec prostřední skupina zůstala?

„Protože čtyřem klubům, v nichž mohou hrát třeba mládežničtí reprezentanti, by o měsíc dřív skončila sezona. A není možné po těchto hráčích chtít, aby se pak někde připravovali individuálně. Poškodilo by to je i národní tým. Posuzovali jsme nejen atraktivitu pro fanoušky a obchodní partnery, ale také sportovní stránku. Bylo toho hodně, co bylo třeba zohlednit.“

Kritici nového modelu opravdu nejčastěji zmiňují prostřední skupinu pro týmy na 7. až 10. místě. Cítí jistou nespravedlnost v tom, že pátý či šestý tým nemusí hrát Evropskou ligu, za to ten desátý si ji ještě může vybojovat. A že to může vést i ke spekulacím, zda někdy není lepší skončit sedmý, než šestý…

„Podívejte se – to že kluby někdy spekulují, se dělo, děje a dít bude. Tohle žádný model nikdy zcela nevymýtí. I dnes se někdy spekuluje, jestli nějaký klub neupřednostní pohár na úkor ligy, nebo naopak. Ale víte, co je základní princip, ze kterého jsme vycházeli?“

Povídejte…

„Cesta k úspěchu nesmí vést přes to, že někdo něco prohraje, ale naopak. A v tom jsem nejspíš za jedno i se všemi, kdo si k tomu modelu hledají cestu trochu složitěji. Takže chápu, co řeší, ale: co by se muselo stát, aby tým z desátého místa hrál Evropskou ligu? Musel by uspět ve třech „pohárových“ dvojzápasech v řadě. Ve dvou, aby vyhrál prostřední skupinu, a pak ještě vyřadit čtvrtý či pátý tým ze skupiny o titul! A pokud se mu to povede? Tak pak si podle mě účast zaslouží. A díky tomu, že pravidla jsou před sezonou stejná pro všechny, bych se ohradil i vůči těm, kteří mluví o jakési nespravedlnosti. Navíc bych rád zmínil i finanční bonifikaci za umístění po základní části. I to by mělo kluby motivovat. A v neposlední řadě – hrát minimálně dva domácí zápasy ve skupině o titul s těmi nejatraktivnějšími týmy, je přece navíc další příjem ze vstupného do klubové pokladny.“

Zaměřme se teď na jeden ligový víkend, jedno kolo. Chcete oproti současnosti nějak upravovat program začátků zápasů?

„Vedeme o tom debatu s aktuálním držitelem našich práv a od sezony 2018/19 by k určitým úpravám navázaným na vysílací schéma mělo dojít. Tak jak je to teď, s tím nejsem spokojený, ale je to poměrně složité. Hledáte kompromis mezi maximalizací hodnoty práv pro partnery a oprávněných požadavku ze strany klubu.“

Jakých?

„Například v případě jejich účasti v evropských pohárech a případně preferenci jejich fanoušků.“

Znamená to tedy, že by nově bylo i více pevných začátků zápasů? Pro příklad v sobotu ve čtrnáct, šestnáct, osmnáct a dvacet hodin a další podobně v neděli?

„Přesné časy vám teď neřeknu, ale v principu máte pravdu. Chceme stanovit pevné časové sloty, které by se nepřekrývaly a hlavně neměnily.“

Když už jste to zmínil - jak jste se díval na nedávný případ, kdy se kvůli hokejovému play off na ČT Sport nevysílal kus zápasu Karviné se Slavií?

„Vím, o čem hovoříte… V tomto případě došlo k porušení smlouvy a ta situace se řeší, dál to nemohu komentovat.“

Může se vrátit do hry i pondělí coby termín pro ligovou dohrávku?

„Osobně považuji za ideální odehrát ligové kolo v sobotu a v neděli, už tři dny považuji za určitý kompromis. Ale dovedu si představit i pondělní dohrávku místo páteční předehrávky. Ale tu záležitost nelze oddělit od celkové změny vysílacího modelu.“

Poslední věc – v červnu čeká fotbal volební valná hromada. V minulosti byly často volby i o komisi rozhodčích, jejíž složení či případné změny v ní výkonný výbor FAČR schvaluje. Věříte, že tentokrát volby na složení komise nebudou mít vliv?

„Fungování komise bude nutné vyhodnotit až po skončení ročníku, nechci teď nikomu vystavovat bianco šek. Protože nakonec se říká, že komisi nejvíce prověří poslední ligová kola. Osobně ale zatím k její práci nemám vážnější výhrady.“

Dobře, ale to jste tak úplně neodpověděl na mojí otázku. I šéf asociace Miroslav Pelta připouští, že rozhodčí jsou vždy jedním z témat voleb. Souhlasíte s ním?

„Asi ano, zvlášť když to říká předseda. (usmívá se) Ale když už se bavíme o Komisi rozhodčích a o volbách – byl bych rád, kdyby se komise i celá fotbalová asociace daleko více přihlásila k projektu videorozhodčích. Protože upřímně řečeno mám pocit, že tuto důležitou změnu tady prosazuji více méně jen já a LFA. A když je nám stále podsouváno, že komise rozhodčích musí zůstat nezávislá na klubech, tak bych čekal, že si toto téma vezme za své fotbalová asociace. Protože upřímně – co se ve fotbale řeší stále dokolečka? Národní tým a to jak pískají rozhodčí. A jestliže v tom druhém případě tu důvěryhodnost rozhodcovského řemesla byla v minulosti trochu pošramocena, čekal bych, že asociace zavedení videorozhodčího využije k tomu, aby tu pověst pomohla napravit.“