Nečekaný střelec Dukly Miloševič: Na první gól určitě nezapomenu

Poprvé jste se v české lize trefil a hned dvakrát. Rozlila se po těle blaženost?

„Jsem strašně rád, že jsem dal první gól. Navíc to byl pro nás velmi důležitý zápas, vyhráli jsme a to je důležité. Měli jsme začátek špatný, brzy jsme prohrávali, ale utkání jsme otočili.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Dukla - Jihlava: Po pěkném centru se hlavou trefil Miloševič, 2:1 • VIDEO iSport TV

Na první gól se nezapomíná. Jak si ho uchováte v paměti?

„Pody (Podaný) krásně nacentroval za jihlavskou obranu, stačilo to trefit hlavou. Máte pravdu, nezapomenu na něj.“

Druhá trefa, kdy jste přeloboval brankáře Jana Hanuše, byla přímo parádní. Kdy vás napadlo zvolit tohle řešení?

„Zizu (Mustedanagič) mi dal krásný míč, viděl jsem, že je brankář venku, tak jsem to zkusil. Dopadlo to skvěle. Měl jsem i jednu další velkou příležitost, ale špatně jsem situaci vyhodnotil. Tři góly, to by bylo super.“

Vzpomenete si, kdy jste naposledy dal v zápase dva góly?

„To si hned tak nevybavuju. Většinou hraju pravého beka, to je moje pozice. Ale vždycky se snažím hrát nahoru a jít i do zakončení. Proti Jihlavě se mi to povedlo dokonce dvakrát a jsem moc rád.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Dukla - Jihlava: Nádherná akce! Miloševič obloučkem přehodil Hanuše, 4:1 • VIDEO iSport TV

Jako útočníkovi se vám daří, ale když pro karty stál Jakub Podaný, zaskakoval jste za něj v Liberci na levé straně obrany. Pravý bek Ondřej Kušnír už má sedm žlutých. Domluvíte mu, aby další nedostal a vy zase nemusel do obranné řady?

(smích) „Musím hrát, co trenér řekne, to je samozřejmé. V útoku se mi líbí, jsem ofenzivní hráč, ale půjdu tam, kde je to pro mužstvo prospěšné.“

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Vysočina Jihlava nedokázala navázat na úspěch z předchozího kola, v němž 1:0 porazila Spartu. Na půdě Dukly prohrála 1:4, ačkoliv od 5. minuty vedla gólem Petra Hronka. Dukla se nezalekla a po gólu Ondřeje Kušníra v 15. minutě vyrovnala. Po dvou brankách dále přidal Branislav Miloševič a trefil se i Jan Holenda, Dukla si tak připsala zasloužené tři body. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Dukla - Jihlava 4:1. Na Julisce padaly krásné góly • VIDEO iSport TV

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Kušnír, 19. Milošević, 30. Holenda, 54. Milošević Hosté: 6. Hronek Sestavy Domácí: F. Rada – Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný – Marek Hanousek (C), Daniel Tetour, Mustedanagič (61. Koreš) – Milošević (77. Brejcha), Holenda, Olayinka (87. Juroška). Hosté: Hanuš (56. Rakovan) – Vaculík (C), Krejčí, Rosa, Urdinov – Fulnek, D. Ikaunieks, Štěpánek, Hronek (61. Tlustý), Batioja (87. Popović) – Dvořák. Náhradníci Domácí: Koreš, Juroška, Brejcha, Smejkal, Bezpalec, Edmond, Hruška Hosté: Rychetník, Popović, Záviška, Rabušic, Tlustý, Zoubele, Rakovan Karty Domácí: Holenda Rozhodčí Jílek – Kříž, Vlasjuk Stadion Juliska, Praha 6 - Dejvice Návštěva 1032 diváků