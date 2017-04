Nejde, aby gól hlavou dal nejmenší hráč, řekl Laštůvka. Váš problém, reagoval Hora

Běžela teprve 11. minuta, když teplický stoper Aleksandar Šušnjar naservíroval přesný pas za karvinskou obranu a tam se zčistajasna zjevil Jakub Hora. Nikým nehlídaný, nikým neatakovaný. Zcela sám...

A Jan Laštůvka se zlobil:

„Není možné, aby nám dal gól hlavou nejmenší hráč Teplic. To je... Ne ostuda, ale naše fatální chyba, která nás stála bod!“

Teplického Hory se tato slova tak trochu dotkla, nechápal je. „Jestli mají problém, že jim dal gól nejmenší hráč, tak mě měli pohlídat. Jejich problém,“ vzkázal do karvinské kabiny.

Ale aby bylo jasno: Hora měří podle klubového webu 175 centimetrů a nejmenší není. Pár centimetrů na něj ztrácejí ještě talentovaný Vojtěch Šilhan (171 cm) a Alois Hyčka (169 cm).

Vedle inkasované branky byla k vzteku pro Karvinou i její hra dopředu – totálně bez nápadu a překvapivého řešení. Vždyť si za celých devadesát minut nevypracovala jedinou větší příležitost. „Jen samé pološance a závary,“ pokrčil rameny Laštůvka.

Naopak Teplice mohly udeřit víckrát, ale to by jim nesměl vstoupit do cesty právě karvinský gólman, který chytil další tři slibné pokusy.