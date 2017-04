Procházka před Sparta - Plzeň: O drogové aféře, síle kabiny i nenávisti

Ze zápasu Sparty s Plzní je každoročně velký hit. A dvaatřicetiletý stoper má na co vzpomínat. Hlavně na svoji poslední bitvu. Před rokem a půl nedohrál. Před poločasem byl vyloučený...

Srazil jste Marka Matějovského. Byl to úlet?

„Ano, asi jediný v české lize. Nakonec to dobře dopadlo a kluci stejně vyhráli, čímž se nakopli k jízdě za titulem, ale stejně jsem měl pocit viny.“

720p 480p 360p 240p <p>Nejen derby mezi Slavií a Spartou vyhrocené okamžiky. Čeští fanoušci v posledních několika sezonách sledují pořádné jiskření i v zápasech letenského klubu s plzeňskou Viktorií. Hráči jdou s gustem do ostrých soubojů, vzduchem létají nadávky, mnohdy si znesváření fotbalisté ani nepodají ruce. Podívejte se s námi na ty nejzajímavější potyčky z nedávných zápasů Plzně a Sparty.</p> REKLAMA Potyčky Plzně a Sparty: Procházka vs. Matějovský, Bednářův skluz i Costův prostředníček • VIDEO iSport TV

Souviselo to s extrémním tlakem na psychiku, který je v bitvách proti Spartě standardem?

„Stoprocentně. Někdy se stane, že nervy neukočírujete. A ještě když vás někdo vyprovokuje, pak se špatná reakce přihodí snáz. Nechal jsem se nachytat. Rozhodčí mi dal červenou kartu, asi si myslel, že jsem dal Matějovskému hlavičku. Tak to ale nebylo. Vrazil jsem do něj hrudí.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Sparta: Procházka srazil Matějovského a dostal červenou • VIDEO iSport TV

Vnímáte, jak se během let na Letné při zápasech s Plzní měnila příjemná atmosféra v nenávistnou?

„Rozhodně. Zažil jsem utkání, kdy jsme na Spartě pod trenérem Františkem Strakou hráli o udržení v lize a na Letné visely transparenty „Chceme Plzeň v první lize“. (rozesměje se) Postupem času se to úplně otočilo a teď tam jsou někdy až nenávistné nápisy. Nikdy se mi to moc nelíbilo, ale tak to je. Jde o velmi vyhrocený zápas, i když mám dojem, že v neděli to nebude tak velké jako v předešlých čtyřech letech, kdy o titul hrála jen Viktorka se Spartou.“

Když Plzeň neděli vyhraje, bude mít půlku titulu v kapse?

„Nemyslím. Slavia s Plzní mají na konci ošidný los. Podle mě se bude hrát až do posledního kola.“

PŘÍMÝ PŘENOS: Sparta - Plzeň sledujte od 17.30 ZDE »

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Generali Arena

Nakolik může koncentraci Plzně ovlivnit drogová kauza ze začátku týdne?

„Doufám, že vůbec. V posledních letech se skoro pravidelně vyskytovaly aféry před našimi důležitými zápasy. V kabině jsme se vždycky podrželi a spíš jsme si z takových věcí dělali legraci. I když tohle je dost vážná věc.“

V Plzni jsou tedy zvyklí?

(usměje se) „Trochu jo. Ale přiznám se, že o poslední kauze mám málo informací.“

Váš bývalý spoluhráč Ondřej Vaněk měl udržovat čilé kontakty s drogovým dealerem a kupovat od něj omamné látky, Jan Kopic mu měl zase půjčit půl milionu korun.

„Nevím, co na to říct. Přijde mi to absurdní. Jsem tím vážně zaskočený. Vůbec si nedokážu představit, že Honza Kopic půjčuje někomu takovému peníze. Uvidíme, jak to dopadne. Před lety jsme stejně věřili v nevinu Davida Bystroně, a nakonec to skončilo špatně. Tehdy to také nikdo nečekal. Snad to kluci nedělali úmyslně nebo záměrně.“

Na Ondřeji Vaňkovi jste nepozoroval změnu chování?

„Vůbec. Ničeho jsem si nevšiml. Vážně jsem z toho překvapený. Přijde mi to hodně zvláštní.“