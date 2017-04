Hrdina Příbrami Pilík po výhře v Jablonci: Spekulacím nevěřím

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Rezek (vl.), 62. Pospíšil Hosté: 30. T. Pilík, 50. Rezek, 52. Suchan, 70. Rezek Sestavy Domácí: Hrubý – Janković, Pernica, Beneš, Zelený (58. V. Kubista) – Trávník, Hübschman (C) (80. Považanec), Mehanović, Pospíšil, Mihálik (58. Diviš) – Doležal. Hosté: Hruška – Kvída, Chaluš, Jiránek, Divíšek – Bazal (67. Ayong), T. Pilík (89. P. Pilík), Suchan (77. Krameš), Tregler, Rezek (C) – Linhart. Náhradníci Domácí: Valeš, Jiráček, Kubista, Kysela, Diviš, Považanec Hosté: Boháč, Januška, Ayong, Kacafírek, Krameš, Pilík, Trapp Karty Domácí: Doležal, V. Kubista, Mehanović Hosté: Linhart, Tregler, T. Pilík Rozhodčí Stadion

Ta bezbranková remíza před tímto utkáním připomínala, vnímali jste to?

„Internetové servery čteme, ale nevím, co bych k tomu řekl. Nevěřím tomu a už jsem to říkal, když jsme tady hráli 0:0. Jestli si někdo myslí, že nám Pospíšil s Doležalem, kteří jsou z Olomouce, budou pouštět zápas, tak je blázen. Jestliže zápas dopadl 0:0, nahrává to všem spekulantům, ale je to úplný nesmysl.“

Každopádně v Jablonci jste tentokrát vyhráli a vstřelili čtyři branky.

„To jsme asi dlouho nezažili, nepamatuji si na to. Samozřejmě jsme rádi, tři body jsou zlatý. Zase jsme se tam dotáhli a už je to tam našlapaný. Chceme to urvat. Možná už třetí zápas po sobě se nám hraje trochu uvolněněji, myslím si, že i na balonu jsme malinko silnější, i když musím uznat, že Jablonec nás potom malinko zatlačil. Rozhodující byl gól na 4:2, tam se to asi zlomilo a už pak neměli moc sílu.“

Nepřekvapilo vás trochu, do kolika šancí vás Jablonec pustil?

„Za prvé si myslím, že všechny góly, které jsme dali, byly vypracovaný. Všechny po hezkých akcích. Nedá se tam říci, že by Jablonec udělal nějaké chyby, spíše my jsme to udělali dobře. Roh jsme večer zkoušeli na tréninku. Koukali jsme na video, jak to Jablonec brání. Věděli jsme, že když půjdeme dva k praporku, oni tam dva s námi půjdou a pak na odraženém míči žádný hráč nezůstane. A také se stalo, že tam Réza byl volný. Pak už šlo jen o to, abych ho tam našel a on to trefil krásně.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Příbram: Rezkova paráda! Z voleje se trefil k tyči a Příbram vede 2:0 • VIDEO iSport TV

Jak moc hřeje, že jste se poprvé v sezoně odpoutali z posledního místa?

„Tak stále je to patnácté sestupové, a jestli patnácté nebo šestnácté, to je jedno. Ale samozřejmě jsme rádi, že po tom podzimu jsme zase zpátky ve hře. Hlavy máme nastavené dobře, musíme v tom pokračovat a nesmíme se uspokojit.“

Když si vzpomenete na dva měsíce starý zápas se Slavií, se kterou jste doma prohráli 1:8 a porovnáte to se současnou situací, to je jako noc a den, ne?

„To byl prostě takový výbuch. Tam nešlo nic. Nechci říkat, že se to stát může, byla to samozřejmě ostuda, stalo se. Na druhou stranu jsme dneska zpátky ve hře, takže možná to bylo dobře. Nás už de facto pět kol zpátky každý odepsal. Co pět kol, už před sezonou! Možná je to naše výhoda, že o záchranu jsme zvyklí hrát a uvidíme, jak se s tím popereme. Chceme to urvat a myslím si, že to bylo dneska i vidět. Musím říci, že pár faulů tam bylo i za hranou, ale Jablonec se nemůže divit. My hrajeme o záchranu, a jestli si myslí, že tady kolem nich budeme chodit po špičkách, tak si to myslí špatně. Umíme přijmout, ale taky musíme rozdat. Tak se o záchranu hraje.“

720p 480p 360p 240p <p>Příbram poprvé v sezoně vyhrála na hřišti soupeře a bodově se dotáhla na čtrnáctý Hradec Králové. Středočeši porazili Jablonec 4:2, podruhé za sebou nastříleli čtyři góly a potvrdili tak svou rostoucí jarní formu. </p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Příbram 2:4. Důležitou výhru řídil Rezek • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Příbram: Pilíkův centr, Suchanův volej – a je to 3:0 pro Příbram • VIDEO iSport TV