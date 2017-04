Vatajelu se bál zálohy, pak zněl potlesk. Díky za trpělivost, vzkázal

Tah, který nikdo nečekal. Do těžkého duelu s Plzní (2:0) poslal trenér Sparty Petr Rada od prvních do hry zimní posilu Bogdana Vatajelua. Rumunský obránce, který stál 27 milionů korun, přitom dosud hrál pouze za juniorku a na soutěžní start v áčku čekal. Nevedl si však vůbec zle. Patřil k nejaktivnějším hráčům na hřišti a po jeho centru mohl David Lafata přidat třetí gól Letenských.

Takový začátek jste asi nečekal, že?

„Byl to dobrý debut kvůli vítězství. Kdybychom nevyhráli, tak si lidé budou říkat: Vatajelu, kdo to je? Čekali jsme těžký zápas, protože proti nám stála Plzeň. Navíc sem jela pro tři body, aby přeskočila Slavii. Nakonec jsme byli ti šťastnější my. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Jak jste reagoval na to, že budete hrát v základní sestavě a rovnou v záloze, tedy na pozici, která pro vás není úplně přirozená?

„V momentě, kdy jsem se dozvěděl, že budu hrát na kraji zálohy, tak jsem byl překvapený a docela i nervózní. Záložníka jsem hrál naposledy před šesti lety a občas v juniorce. Už před dvěma dny ale trenér tvrdil, že do zálohy půjde buď Václav Kadlec, nebo já. Venca nemohl, tak jsem nastoupil já. A zrovna proti Plzni, v zápase s takovým velkým klubem.“

Na hřišti jste obstál, fanoušci vás vyprovázeli potleskem ve stoje.

„Za to musím poděkovat trenérovi, který mě postavil do základní sestavy a v posledních minutách mi dopřál i potlesk od fanoušků, když mě vystřídal. Všichni hráči a trenéři mě podporují, za to bych jim chtěl poděkovat. A rovněž fanouškům, že se mnou měli trpělivost. Možná jsem na hřišti něco zkazil, nebo i udělal dobře, ale nakonec je důležité, že jsme vyhráli.“

Trenér se vám po střídání uklonil. Co vám říkal?

„Prý jsem odvedl dobrou práci. Možná mi tolik nevěřil. Třeba si říkal, že je to můj první ostrý zápas, navíc mohl mít obavy nad tím, jak se vyvíjí moje situace v klubu, ale nakonec to dopadlo všechno dobře.“

Je to pro vás takový začátek v české lize zadostiučinění po celém dosavadním průběhu jara?

„Když jsem přišel do Sparty, měl jsem na toto téma rozhovor s trenéry. Říkali, že si musím zvyknout na české podmínky a že budu chodit hrát za juniorku. Za to jsem rád, protože hraji každý víkend 90 minut. Nyní mě trenér povolal i do prvního týmu, a když to udělá i příště, budu jedině rád.“

Je v silách Sparty, aby stáhla do konce ligy desetibodový náskok Plzně?

„Všechno je možné. Musíme se na ostatní zápasy soustředit stejně, jako tomu bylo se Slavií a Plzní. Podle mě jsme je odehráli velmi dobře. Když budeme podávat takové výkony, měli bychom i vyhrávat a pak uvidíme, na co to bude stačit. Teď už je ale trochu pozdě na dohánění ztráty, zbývá jen pět zápasů.“