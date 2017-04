Kotal o Pilařově návratu: Neměl chodit k Magathovi, to je vrah hráčů

Roky mu to leží v hlavě, nikdy s Pilařovým odchodem do Wolfsburgu nesouhlasil. Podle Václava Kotala, který dal záložníkovi plnohodnotnou šanci v Hradci Králové, a tím prokázal velkou službu českému fotbalu, se na jeho strašlivých problémech s levým kolenem podepsal německý despota Felix Magath. „Hráče bere jako stroje. Dát ho k Magathovi byla velká neprozřetelnost,“ je přesvědčený Kotal, aktuálně šéf reprezentace U17. Podle uznávaného trenéra leží část zodpovědnosti na Pilařově manažerovi.

S Pilařem vás pojí nadstandardní vztah. Chytl vás jeho návrat za srdce?

„Hrozně moc. Naposledy jsme se potkali o Vánocích před dvěma lety. Bylo vidět, jak je nešťastný, že se mu zranění levého kolena neustále vrací a on nemůže hrát. Jeho nasazení proti Spartě mě velmi potěšilo.“

Dokonce se dostal do jedné šance. Jak na vás zapůsobil?

„V té možnosti se trochu bál. Měl to právě na operovanou levačku, blízko k němu byl Konaté, možná měl strach, že mu tam šáhne.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Plzeň: Pilař měl velkou šanci, střelou těsně minul sparťanskou bránu • VIDEO iSport TV

Je schopný se dostat na původní herní úroveň?

„No... (povzdechne si) Samozřejmě bych mu to přál. Bude záležet i na spoluhráčích. Vašek to v sobě pořád má, ten svůj nadstandard nezapomněl. Je to otázka odvahy, nebát se hrát. Jeho zranění je limitující z hlediska soubojů, psychika může být vachrlatá. Z druhé strany se po téměř dvou letech dokázal vrátit, což svědčí o jeho neskutečné vůli. Věřím, že se do bývalé formy dostane. Umí přihrát i zakončit. Pro mužstvo je takový fotbalista strašně cenný.“

Měl jste obavy, zda se mu povede vrátit na trávník?

„Jistě, nejen já. Vašek je ale poctivý kluk. Bylo mi jasné, že pro svůj návrat udělá maximum. Už je o nějaký ten pátek starší, bude vědět, jak se zraněním pracovat.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pilař: Koleno mi drží, zápas byl přesto hořký • VIDEO iSport TV

Předtím to nevěděl?

„Tak to nemyslím, ale když jsem se dozvěděl, že odchází z Plzně do Wolfsburgu, litoval jsem ho. Dát ho k Felixi Magathovi byla velká neprozřetelnost.“

Magath používá leckdy brutální metody, hráči si pod ním zkusí drsný dril. Tak to myslíte?

„Trochu odbočím. V Hradci byl Vašek po první operaci. V posilovně jsme si s ním po tak těžkém zranění vyloženě hráli, šlo vysloveně o detaily, aby koleno správně posílil. Kolikrát jsme ho museli brzdit. Proto mě o to víc zklamalo, že manažer nebral v potaz jeho zdravotní stav a nevybral mu jiné angažmá, kde by se mu trochu víc věnovali. Hrozně jsem se divil, že odešel k Magathovi, protože to je v uvozovkách vrah hráčů. Bere je jako stroje. U fotbalistů, kteří jsou po takovém zranění, je potřeba s nimi pracovat individuálně. Regenerovat, dát víc na jejich pocit, komunikovat s nimi. Sami hráči vědí, co jim nejvíc vyhovuje. A po tak vážných zraněních nic neošidí.“