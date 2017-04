Naštvaný kapitán Brna Zavadil: Jsme v tom až po krk, takhle to dál nejde!

Byl fakt vytočený. Ale držel se. Jakžtakž. Po porážce 0:3 na hřišti poslední Jihlavy ze sebe soukal slova, která nezněla vůbec optimisticky. „To nemá pokračování,“ shrnul aktuální soužení Zbrojovky její kapitán Pavel Zavadil. Stane se něco v klubu? V sobotu se má sejít kouč Svatopluk Habanec s majitelem Václavem Bartoňkem. Možné je cokoliv, i odchod trenéra. Co na to lídr mužstva?

Opravdu vnímáte hrozbu sestupu jako reálnou?

„Po tomto zápase je jasné, že jsme namočení mezi těmi, co hrají o sestup. Nemá cenu si nic nalhávat. To nemá pokračování.“

Může to odnést trenér Svatopluk Habanec?

„Já tohle nekomentuju. To není moje věc. Jsem hráč. Ale samozřejmě, že takto to nejde, jsme v tom až po krk. Nechci teď něco říkat. My se potřebujeme zachránit.“

Jihlava – Brno: Zavadil to zkusil z dálky, ale ohrozil spíš maskota Ježoura než bránu

Máte velký problém s bráněním standardek, co?

„Je to pravda. Nebyly to první dva góly, které jsme dostali ze standardek. Mě mrzí, že úplně upustíme od té hry, kterou jsme hráli v prvním poločase. Celou dobu si říkáme, že máme hrát kombinačně. Do druhé půle nalezeme s úplně jinou, debilní taktikou. Já už to radši nebudu komentovat.“

Porážka v Jihlavě je dost zbytečná, že? V první půli jste určitě nebyli horší.

„Jihlava jenom čekala na naše chyby, čekala na brejky. My jsme úplně nesmyslně odstoupili od té hry, kdy jsme se aspoň snažili držet balon a dostávat se tam po stranách. Měli jsme snad deset brejků po velmi dobrých akcích, které jsme nevyřešili dobře v koncovce. To, co jsme předvedli ve druhé půli, to je katastrofa.“