Rada slavil na tribuně: Mourinho má odřený kolena, mě hned vykážou

Vypadalo to, že vás radost z výhry hodně ovládla…

„Já měl radost, že jsme po krásný akci dostali zápas na svou stranu. O mně se ví, že jsem emotivní trenér a spontánně jsem šel hráčům poděkovat, nikoho jsem neurazil. Mourinho má v zápasech odřený kolena a nic se neděje, já jenom jdu slavit s hráči a hned mě vykážou. Půjdu asi na disciplinárku."

Na konci první půle přitom domácí vyrovnali po Váchově hrubce. Co jste na tento moment říkal?

„Je to v hlavách hráčů a o koncentraci takhle před poločasem nebo koncem zápasu. On se rozhodne v ten moment, co udělá. Samozřejmě to jsou chyby, které nás srážejí. Pro ten mančaft je to těžký."

Vácha působil hodně zdrceně. Projevilo se to na něm nějak?

„Prvních 20 minut druhého poločasu na něm byla ta chyba znát, ale potom se dostal zase do provozní teploty a závěr zápasu si myslím zvládl velice dobře."

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Vácha vyrobil hrubku! Namazal Rezkovi a je vyrovnáno – 1:1 • VIDEO iSport TV

Věřil jste, že se ve druhé půli podaří zápas zvrátit v prospěch vašeho týmu?

„Hráče jsem spíš motivoval, že na ten vyrovnávací gól musí zapomenout. Je zbytečné, aby po nich ještě někdo šlapal. Do druhého poločasu museli jít jako za stavu 0:0 a pokusit se dostat zápas na naší stranu. S přibývajícím časem druhé půle jsme se dostali do hry, domácí skoro jen nakopávali balóny. Po střídání Juliše za Konatého jsme zvažovali, že budeme střídat dál, ale nakonec jsme zůstali u stejné jedenáctky a vyplatilo se.“

Velmi dobrý zápas odehrál stejně jako proti Plzni Bogdan Vatajelu. Jak jste s ním spokojený?

„My jsme s jeho nasazením čekali dlouho, ale když nám vypadl Vašek Kadlec, rozhodli jsme se, že mu dáme šanci. Vyplatilo se to a odvděčil se nám v těch dvou zápasech velice dobrým výkonem. Hlavně tady v Příbrami, kdy nacentroval na ty dvě branky, které rozhodly o zápase. Má dobrou kopací techniku levou nohou, nízkou postavu a dobrý dribling. Je spíš do zálohy, protože komunikace ještě trochu vázne a na beku by byl trošku větší problém. Má tah na bránu, jde jeden na jednoho. Jsme rádi, že tyhle zápasy takhle zvládá, snad mu to vydrží dál."

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Vatajelu má druhou asistenci, Šural druhý gól, Sparta vede 2:1 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Rada po zápase bouřlivě slavil s fanoušky na tribuně • VIDEO iSport TV