Střelec Sparty Šural: Mně to vlastně nešlo, oba góly jdou za Bóžou

Oddychl jste si hodně?

„Hodně... Dneska jsme totiž nehráli vůbec dobře. A tři body jsou naše, co víc říct?“

Vstřelil jste ale dvě branky, po individuální stránce to vyšlo.

„Dal jsem dva, ale oba jdou za Bóžou (Bogdanem Vatajeluem). Udělal to fantasticky, pro mě byl nejlepším hráčem zápasu. Mně osobně to dneska vlastně nešlo...“

Říkáte to dost nespokojeně.

„Takhle to nemělo vyznít. Jsem za ně hrozně rád, je to super. Ale s výkonem spokojený nejsem.“

Ale přeci jen... Pomáhá vám, že vás trenér Petr Rada nasazuje na hrot útoku?

„Kdyby byl nahoře Lafi (David Lafata), tak tyhle šance promění taky. Byly to nachystané akce z levé strany od Bogdana. Lafi teď dělá černou práci pod hrotem, já to sbírám nahoře.“

Překvapilo vás, jak rychle Bogdan Vatajelu zapadl do sestavy?

„Nepřekvapilo. Viděl jsem, jak pracuje na tréninku. Zlepšoval se každým tréninkem. Proti Plzni dostal šanci a chytil ji za správnou stranu. Je výborný.“

Říkáte, že jste i jako tým nehráli dobře. Připomnělo vám to utkání v Jihlavě?

„Jo, tam taky došlo ke stejné hrubce. Ale tentokrát jsme to převrátili na svou stranu a vyhráli. Museli jsme, úkol jsme splnili.“

Proč k nepřesnostem v rozehrávce docházelo?

„Až do toho inkasovaného gólu jsme vzadu hráli velmi dobře. Ale taková hrubice vás rozhodí. Vzadu jsme trošku znejistěli a zase začali vymýšlet pitomosti. Vašoň (Lukáš Vácha) se nám za to samozřejmě omluvil.“

Co se dělo o poločase?

„Byl tam řev, nic příjemného. Lukáš byl z toho hotový. Řekli jsme si, že mu pomůžeme. Naštěstí jsme to zvládli.“

O co budete hrát v závěrečných čtyřech kolech?

„Už nic neřeším. Budeme hrát na čtyři vítězství, chceme dvanáct bodů.“

Sparta poprvé na jaře vyhrála venku, ale pořádně se na to nadřela. Proti dobře hrající Příbrami sice brzy vedla, ale pak Lukáš Vácha daroval Janu Rezkovi hrubou chybou vyrovnávací gól. Až v nastaveném čase druhé půle rozhodl o výhře Letenských Josef Šural. Tomu na oba góly přihrál opět velmi dobře hrající Bogdan Vatajelu.

