CELÝ SESTŘIH: Zlín - Boleslav 1:2. Hosté v závěru otočili, rozhodl Da Silva

Všechny góly padly po změně stran. Zlín posunul do vedení v 59. minutě Josef Hnaníček. Boleslav však v závěru utkání otočila v rozmezí šesti minut skóre brankami Lukáše Magery a Douglase Da Silvy. Zlín tak potvrdil, že se mu na domácím trávníku nedaří, když tam z posledních jedenácti zápasů porazil pouze Brno.

Oba soupeři zasáhli v týdnu do semifinále domácího poháru. Trenér Zlína Páník sáhl k jediné změně a na postup brankáře místo Dostála nastoupil Švenger, v poli dal důvěru stejné sestavě, která porazila Slavii a prošla do finále. Boleslavský kouč Svědík oproti prohranému semifinále s druholigovou Opavou vyměnil v základu šest hráčů.

"Ševci" vstoupili do zápasu ve svižném tempu, ale jejich úsilí nevedlo do střeleckých příležitostí a po deseti minutách viditelně polevili. Ani hosté se do šancí nedostávali, pouze v 17. minutě se protáhl mezi domácími obránci Mebrahtu, jehož rána ze dvaceti metrů mířila přímo do náruče brankáře Švengera.

Po změně stran pozvedlo výkon Zlína příchod Vukadinoviče, který v 59. minutě po průniku mezi obránci soupeře našel na levé straně Štípka, po jehož centru Hnaníček přesnou střelou k tyči vstřelil úvodní gól. Hosté mohli vyrovnat vzápětí. Jánoš se po nedorozumění stoperů ocitl zcela sám před brankářem Švengerem, ale v rozhodujícím okamžiku stoupl na míč a upadl.

Po inkasované brance zvýšila Boleslav tlak. V 66. minutě Magerova střela jen těsně minula tyčku a v 71. minutě chytl Švenger z bezprostřední blízkosti střelu Železníka. Na druhé straně se po brejku Vukadinoviče nepodařilo Holíkovi překonat brankáře Vejmolu.

Boleslav zúročila nápor v 76. minutě, kdy si na centr Ljovina za domácí stopery naběhl Magera, jenž hlavou vyrovnal. O šest minut později po další chybě domácích zadáků otočil výsledek Da Silva.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59. Hnaníček Hosté: 76. Magera, 82. Da Silva Sestavy Domácí: Švenger – Pazdera, Jugas (C), Gajič, Matejov – Kopečný, Traoré, Hnaníček (78. Chwaszcz), Štípek (74. Bartolomeu) – Fantiš (51. V. Vukadinovič), Holík. Hosté: Vejmola – Fleišman, Da Silva, Stronati, J. Kysela (C) (87. Čmovš) – Přikryl, Levin, Takács, M. Vukadinovič (57. Jánoš) – Mebrahtu (63. Magera), Železník. Náhradníci Domácí: Dostál, Bačo, Bartolomeu, Hubáček, Chwaszcz, Vukadinovič Hosté: Čmovš, Diviš, Chramosta, Jánoš, Keresteš, Magera, Nečas Karty Domácí: Bartolomeu Rozhodčí Marek – Kubr, Pochylý – Orel Stadion Letná Návštěva 3718 diváků

