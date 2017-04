VIDEO: Slavia - Jablonec 1:1. Domácí se trápili, bod zachránil Mešanovič

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. Mešanović Hosté: 73. Lüftner (vl.) Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych, Lüftner, Deli (56. Barák), Flo – Ngadeu – Sýkora (74. Mingazov), Hušbauer, Ščuk, Zmrhal (64. Mešanović) – Milan Škoda (C). Hosté: Hrubý – Janković, Pernica, Beneš, Zelený – Hübschman (C) – Diviš, V. Kubista, Pospíšil (90+3. Breda), Trávník – Mihálik (74. Považanec). Náhradníci Domácí: Mingazov, Tecl, Bořil, Bílek, Mešanović, Barák, Kovář Hosté: Valeš, Kysela, Breda, Považanec, Pleštil, Bulíř Karty Domácí: Ščuk, Hušbauer Hosté: Hrubý, V. Kubista Rozhodčí Zelinka – Paták, Antoníček Stadion Eden Aréna

Slavia před zápasem symbolicky převzala stadion v Edenu, který v pátek definitivně získali čínští majitelé klubu společnost CEFC. Natěšení fanoušci očekávali úvodní tlak domácích, ale Pražanům se v první půli nedařilo. Jablonecký gólman Hrubý musel vážněji zasahovat jen v sedmnácté minutě, kdy vyrazil Zmrhalovu střelu.

Hostující hráči po minulé domácí porážce se zachraňující se Příbrami dostali od vedení pokutu a v Edenu předváděli mnohem lepší výkon. Ve 23. minutě měli Severočeši blízko k vedení.

Mihálik přihrál Trávníkovi, který šel sám na bránu, ale místo střely akci prováhal a gólman Pavlenku mu sebral balon. Slavia hrozila spíše střelami z dálky, Ngadeu ani Ščuk však prostor mezi tyčemi netrefili.

Domácí dělali chyby v obraně a v 52. minutě znovu děkovali Pavlenkovi. Do sóla se tentokrát dostal Kubista, ale slávistický gólman jeho pokus o kličku vystihl. Na druhé straně se po pěkné kombinaci dostal ke střele nejlepší kanonýr soutěže Škoda, ale svůj šestnáctý ligový gól nedal.

Domácí kouč Šilhavý v 56. minutě stáhl ze hry stopera Deliho a místo něj šel na trávník záložník Barák. Za chvíli ale znovu zahrozil Jablonec a Diviš z voleje jen těsně minul. Vzápětí slávistický trenér poslal na hřiště druhého útočníka Mešanoviče, ale Pražané se dál trápili a v 73. minutě je opět musel zachraňovat Pavlenka, který vychytal Divišovu ránu.

O chvíli později už ale domácí prohrávali. Jankovič poslal centr do vápna a Lüftner zasáhl balon hlavou tak nešťastně, že si jej srazil do vlastní branky. Slavia se dostala do velké křeče a Severočeši mohli dvakrát vedení pojistit. Jenže v 78. minutě vychytal Trávníka skvělý Pavlenka a střídající Považanec pálil těsně nad.

Hosty přišly zahozené šance pořádně draho. V 90. minutě se po chybě obrany dostal do úniku Mešanovič, přesnou střelou k tyči potvrdil pozici jednoho z nejplatnějších náhradníků v soutěži a zachránil Slavii ligovou neporazitelnost po trenérem Šilhavým. Červenobílí ale podruhé za sebou nevyhráli, v úterý po prohře 0:1 se Zlínem vypadli z domácího poháru.

26. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 90. Mešanovič - 73. vlastní Lüftner. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček. ŽK: Ščuk, Hušbauer - Hrubý, V. Kubista. Diváci: 15.873.

Sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli (56. Barák), Flo - Ngadeu - Sýkora (74. Mingazov), Ščuk, Hušbauer, Zmrhal (63. Mešanovič) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Hübschman - Diviš, V. Kubista, Pospíšil (90. Breda), Trávník - Mihálik (74. Považanec). Trenér: Klucký.

