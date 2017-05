Pokuty za Příbram asi pomohly, řekl kouč Jablonce. Ale bod je nesmazal

Ostudný výkon doma proti Příbrami (2:4), následně statečné vystoupení na půdě vedoucího týmu tabulky Slavie Praha (1:1), který měli hosté vyhrát. Takové dvě tváře nabídl jablonecký tým. Za prohru s Příbramí chytli hráči pokuty. „Když se na to dívám z hlediska výkonů hráčů v Edenu, tak asi pomohly,“ potvrdil jejich účinnost trenér Zdeněk Klucký.

Prohra doma s Příbrami jablonecké vedení nadzvedla a hráči slízli docela vysoké pokuty.

„Výkon našich hráčů a předvedená hra mužstva v utkání s Příbramí nesplnila naše představy, jak by se měl tým prezentovat při domácích utkáních. Hráči svým přístupem neprospěli jménu klubu, přízni našich fanoušků a obchodních partnerů. Udělená finanční pokuta ve výši prémie za ligové vítězství je jasným signálem, že nám takový výkon není lhostejný,“ sdělil za představenstvo jabloneckého klubu výkonný ředitel Petr Flodrman.

Proti Slavii se představilo docela jiné mužstvo, které přišlo o zasloužené vítězství až v poslední minutě, když zahodilo mnohem větší šance než domácí. „Nevím, jestli to zabralo, ale je to každopádně nějaký impuls, že je něco špatně,“ přiznal záložník Michal Trávník. „Svou roli ale hrála i kulisa. Hraje se jinak v atmosféře patnácti tisíc lidí,“ našel i motivaci v zaplněném Edenu.

Podobného názoru je i jeho spoluhráč Vojtěch Kubista. „Nevím, co na to říct, dalo se po utkání s Příbrami čekat, že něco takového přijde,“ přijal rozhodnutí vedení. „To je ale osobní věc. Každý si musí sáhnout do svědomí, že se takhle hrát nedá, makat se musí,“ zdůraznil základní podmínku vedoucí k příznivému výsledku.

Ta v Edenu nechyběla. „Když se na to dívám z hlediska výkonů hráčů v Edenu, tak asi pomohly,“ potvrdil jejich účinnost trenér Zdeněk Klucký.

Při podobných případech se udělují finanční sankce podmíněně. Tedy odmažeme vám je, když se v příštím utkání pochlapíte. Zápas na půdě Slavie k tomuto kroku přímo vybízel. „Nic takového nebylo řečeno, byly natvrdo,“ vyvrátil Kubista, že by remíza proti jasnému favoritovi příbramský trest vynulovala.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec neudržel vedení nad Slavií. Měli jsme hodně šancí, mrzí to, smutní Kubista • VIDEO iSport TV