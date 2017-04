Štěstí se ode mě odvrátilo, litoval po prohře v Karviné hradecký Ottmar

Je jasné, že první gól, který vám Karvinští dali, byl dílem jejich velkého štěstí. Patrik Dressler chtěl centrovat a míč mu nesedl. Přesto bych řekl, že vás míč, který překvapivě letěl do vaší branky, neměl zaskočit…

„Je pravda, že ten hráč to chtěl centrovat. A taky je pravda, že jsem zaváhal.“

O chvíli později vás zaskočila Budínského rána z nějakých sedmadvaceti metrů. Určitě nebyla nechytatelná...

„Já ji vlastně chytil. Vyrazil jsem ji do břevna, jenže od něj se balon odrazil zase do mě a pak do branky.“

Fotbalisté Hradce Králové prohráli v nováčkovském souboji v Karviné 2:4 a po 26. kole první ligy jsou na předposledním místě tabulky. "Votroci" počtvrté za sebou nebodovali a na čtrnáctou Jihlavu ztrácí dva body. Domácí Slezané naopak utnuli sérii pěti porážek.

Jakoby se vám do rukou po tom prvním smolném gólu vkradla nejistota. Bylo to tak?

„Určitě mi ten první gól nepřidal, co si budeme povídat. Ale nevím, jestli bych napodruhé u toho druhého gólu udělal něco jinak, než jsem udělal. Byla to smůla.“

Bohužel se vám to stalo v utkání, které jste moc potřebovali vyhrát…

„Dnes se to štěstí ode mě odvrátilo. To se někdy bohužel stává, není každý den posvícení. Musíme zvednout hlavy a jít dál. Jsme tým, jednou udělá chybu ten, podruhé ten. Bohužel, stalo se, teď se musíme pokusit vyhrát dvakrát doma a trochu si pomoct.“

Jenže doma vám to příliš nejde, dosud jste na svém hřišti získali jen osm bodů. Venku třináct. Jak tu bilanci zvrátit?

„Nemůžeme doma donekonečna ztrácet. Ještě to není ztracené, musíme bojovat dál. Zmobilizovat síly a bojovat, co to dá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Dressler, 25. Budínský, 66. Kalabiška, 89. Wágner Hosté: 38. Mudra, 55. Martan Sestavy Domácí: Laštůvka – Jan Moravec, Košťál (79. Weber), Hošek, Eismann (C) – Budínský, Janečka (57. Jovanović) – Dressler, Panák, Kalabiška (90+2. Holík) – Wágner. Hosté: Ottmar – Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra – Martan, Jirsák (76. Pázler), M. Černý (81. Žondra), Janoušek, Trubač (72. Vlkanova) – P. Černý (C). Náhradníci Domácí: Pindroch, Holík, Jovanović, Puchel, Weber, Duda, Jurčo Hosté: Lindr, Vlkanova, Súkenník, Žondra, Schwarz, Pázler, Plašil Karty Domácí: Jovanović Hosté: Jirsák, Mudra, Janoušek Rozhodčí Houdek – Mokrusch, Boček Stadion Městský stadion, Karviná - Ráj Návštěva 3 913 diváků

Karviná - Hradec Králové: Ottmar si srazil do brány Budínského střelu a je to 2:0 pro Karvinou