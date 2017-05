Slavii dochází dech, říká Kolář. Od Plzně nabídku nemá, Sparta ho zklamala

Zažívá půlrok fotbalového odpočinku. V únoru ukončil angažmá v tureckém Gaziantepsporu, teď Daniel Kolář vyhlíží další sezonu, kdy se chce do sportovního kolotoče vrátit. V rozhovoru pro stránky ePojisteni.cz ligy bývalý reprezentant přiznal, že je v kontaktu s ligovými kluby a už uvažuje o svém dalším angažmá. Nabídku od Viktorie Plzeň, kde slavil čtyři tituly a zažil největší úspěchy, zatím nedostal. "Titul ale vyhraje," tipuje 31letý záložník.

Kolář na konci léta odešel z Plzně zamířil do tureckého Gaziantepsporu, kde v zimě ukončil své působení. Vzhledem k tomu, že v sezoně už nastoupil za dva týmy, do jiného klubu do konce ročníku přestoupit nemůže.

Záložník s reprezentačními zkušenostmi se tak pilně připravuje na start nového ročníku, kdy by se rád do profesionálního fotbalu vrátil. Kam namíří své další fotbalové kroky, zatím není jasné.

Plzeň zatím se svým bývalým záložníkem o návratu nejedná. "Žádnou nabídku jsem od Plzně nedostal. S jinými ligovými kluby v kontaktu však jsem," prozradil klíčový hráč Viktorie posledních let.

Asi nikoho nepřekvapí, že Západočechům v ligovém finiši znovu věří. "Titul vyhraje Plzeň. V tabulce je zase první a má daleko zkušenější kádr, který je zvyklý bojovat o špici. Proto svou roli zvládne. Slavia naopak neustojí tlak, jenž na sebe sama dlouho vytváří. Nevidím tam nikoho, kdo by mančaft strhnul ve chvíli, kdy se zrovna nedaří," uvedl Kolář.

"Zdá se, že Slavii začíná trochu docházet dech. Každopádně je rozdíl vyhrávat nějakých patnáct kol před koncem a pak v samém závěru ligy. Plzeň je v tomhle zkrátka lepší," hledal jeden z hlavních důvodů, proč favorizuje obhájce titulu.

Západočeši ve čtvrtek oficiálně potvrdili nástup trenéra Pavla Vrby, který se týmu ujme od příští sezony. "Zda s ním bude Plzeň silnější, to se teprve uvidí. Ten krok mě ale nepřekvapil. Že se Vrba do klubu vrátí, jsem čekal už od chvíle, kdy z něj odešel Roman Pivarník," uvedl Kolář.

Ofenzivní záložník prošel i Spartou, která prožívá špatnou sezonu plnou zvratů. "Její výsledky jsou pro mě velkým zklamáním. Ten klub je ekonomicky nejsilnější v lize a před každou sezonou vyhlašuje, že je všechno růžové a jede se na titul. Jenže ono to tak vůbec není," vyjádřil se k letenskému trápení.