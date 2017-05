ODEZŘENO: Jsi vožralej! Se to nauč, slyšeli sudí. A co řekl Rada po derby?

ODEZŘENO: Jsi vožralej! Se to nauč, slyšeli sudí. Víme, co řekl Rada po derby

Co povídají rozhodčí hráčům a co od nich slyší na oplátku? Nejen o tom je nový díl pořadu Odezřeno, ve kterém ale také uslyšíte, jak komunikují se spoluhráči Marek Bakoš a David Limberský a Milan Baroš z Liberce. Unikátní pohled na dění v ePojisteni.cz lize prostřednictvím neslyšícího fanouška ale nabízí víc. Chtěli jste také vědět, co řekl kouč Sparty Petr Rada rozhodčímu, když odcházel z hřiště po derby se Slavií (1:1)? „Že vás…“ A zbytek uslyšíte ve VIDEU…

720p 480p 360p 240p <p>Co povídají rozhodčí hráčům a co od nich slyší na oplátku? Nejen o tom je nový díl pořadu Odezřeno, ve kterém ale také uslyšíte, jak komunikují se spoluhráči Marek Bakoš a David Limberský a Milan Baroš z Liberce. Unikátní pohled na dění v ePojisteni.cz lize prostřednictvím neslyšícího fanouška ale nabízí víc. Chtěli jste také vědět, co řekl kouč Sparty Petr Rada rozhodčímu, když odcházel z hřiště po derby se Slavií (1:1)? „Že vás…“ A zbytek uslyšíte ve VIDEU…</p> REKLAMA ODEZŘENO: Jsi vožralej! Se to nauč, slyšeli sudí. Víme, co řekl Rada po derby • VIDEO iSport TV

Jak se vůbec zrodilo Odezřeno? Miroslav Kindel zaznamenal, co na hřišti viděl, a my jsme to propojili s patřičnými záběry: redaktoři iSport tak ve videu „tlumočí“ autentické výroky, které Kindel odezírá během zápasů. Dnes dvaadvacetiletý fanoušek přišel o sluch v osmi letech. „Bylo to při hodině diktátu na základní škole,“ vybavuje si Kindel. „Ničemu jsem najednou nerozuměl. Série dalších vyšetření v nemocnici ale bohužel pro mě nic neukázala; je to obrovská náhoda. Nikdo neví, proč se mi to stalo.“

Postupem času se ale Kindel – stejně jako řada neslyšících – naučil odezírat ze rtů. Díky tomu tak nyní víme, co přibližně říkají prvoligoví hráči, rozhodčí a trenéři. A že při řadě situací se nepěstuje zrovna vybraný slovník? Jak říká Kindel, sport je o emocích – a ty jsou důležité i pro neslyšícího fanouška.

VIDEO | Podívejte se na předchozí díly pořadu Odezřeno

720p 480p 360p 240p <p>Chcete vědět, co si říkají hráči, trenéři a rozhodčí přímo na hřišti? Poprvé v jarní části sezony se vrací pořad Odezřeno, ve kterém nabízíme unikátní pohled na dění v ePojisteni.cz lize prostřednictvím neslyšícího fanouška. Velkou pozornost jsme věnovali šlágru Slavia – Plzeň (1:0) a v něm pokynům trenérů či emocím Davida Limberského. Dojde i na vysvětlování rozhodčích.</p> REKLAMA ODEZŘENO: Simulante, zuřil Limberský. Sudí poručil: Barák, tady hrajeme • VIDEO iSport TV