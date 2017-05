Probuzen ve Slavii v pravý včas. Sýkora zazářil, trefil se slabší nohou

Tohle byl večer Jana Sýkory. Na začátku jara byl tahounem při zběsilé jízdě Slavie, která mocně doháněla vedoucí Plzeň. Jenže přišlo lehké zranění a útlum formy. V zápasech s Karvinou, Slováckem i Jabloncem šel po nepřesvědčivých výkonech předčasně ze hřiště.

V derby s Klokany ale předvedl svou nespornou kvalitu. Ve 12. minutě měl lví podíl na první brance zápasu. Do vápna poslal krásný míč, který proměnil Ruslan Mingazov.

„Věděli jsme, že dávat ostrý centry bude platit. To, že si Mingy našel balón, byla jeho práce. Můj úkol byl dát ostrý centr, což se mi povedlo,“ radoval se po utkání Sýkora.

I když domácí vzápětí vyrovnali, Slavia šla za výhrou. Ve druhém poločase poslal „sešívané“ do vedení Jaroslav Zmrhal, výhru v závěru zvýšil náskok dobře hrající Sýkora. Tomu namazala domácí obrana na hranici šestnáctky, záložník s reprezentačními zkušenostmi se nerozpakoval a do míče bouchnul slabší pravou nohou.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohemians - Slavia: Bohemians darovali šanci Sýkorovi, ten zvýšil na 3:1 • VIDEO iSport TV

Dobře trefená rána se zastavila až v síti. „Nejdříve jsem se rozmýšlel, jestli si to mám zpracovat do vápna, nebo si počkat. Takhle bych to asi z deseti pokusů trefil jednou, ale jsem rád, že to vyšlo,“ radoval se střelec.

Slavia i díky výbornému výkonu své zimní posily zvládla důležité utkání a po zaváhání Viktorie je první. Pražané rázem drží trumfy v boji o titul. „Poslední tři kola budou těžká, ale máme kabinu zkušených hráčů, kteří už něco dokázali. Věděli jsme, jak skončil zápas Plzně. Ale my jsme se potřebovali soustředit na náš výkon. Kdybychom utkání s Bohemians nezvládli, byl by výsledek Viktorie jedno,“ řekl Sýkora.

Pokud bude předvádět výkony jako na začátku jara či v utkání s Bohemians, může mít na cestě Slavie k vysněné trofeji podstatný podíl.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohemians - Slavia: Mingazov se trefil hlavou přesně k tyči, Slavia vede 1:0 • VIDEO iSport TV