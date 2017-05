Bičík hraje ve Spartě o novou smlouvu: Budeme jednat, chci zůstat

Berete to tak, že hrajete o novou smlouvu?

„Nějaké nabídky mám a asi mě čekají pohovory nahoře (u vedení klubu). Uvidíme, jak to dopadne.“

Chcete ve Spartě zůstat?

„Samozřejmě, že ano. Jsem odchovanec Sparty a vrátil jsem se po velké oklice. Nechce se mi odcházet. Teď se mi poštěstilo vlézt do brány, bohužel na úkor zraněného Tomáše, a chci si závěr sezony užít. Protože nevím, co bude dál...“

Jak jste si to užil proti Liberci? Máte čisté konto, ale hrát jste musel víc nohama.

„To je pravda. Spíš jsem tam postával, ani nevím, jestli jsem v první půli musel zasahovat proti nějaké střele. O to je to těžší, musíte být neustále koncentrovaný. Každý gólman v jakémkoliv sportu je radši, když má ve druhé minutě nějakou chycenou střelu a dostane se trošku do zápasu.“

V jednom případě jste musel dokonce vyběhnout mimo vápno a balon odhlavičkovat, přitom kolem vás bylo celkem dost hráčů.

„Dnes je doba, kdy gólman musí hrát falešného stopera a snažit se číst hru. Často tak pomůže obraně s dlouhými balony za stopery, kteří se obracejí, zatímco útočník už je v náběhu. Brankář to má kolikrát jednodušší a ode mě se počítá, že tam budu chodit.“