Odvolaná penalta i (ne)gól. Že já blbec něčemu věřím, ulevil si ředitel Zlína

„Bylo to ve vápně, že? Takže penalta jasná. Hlavní to odpískal správně, a když začali domácí protestovat, asistent řekl, že to bylo před šestnáctkou. Je to škoda, asi bychom dali gól a vrátili se do zápasu,“ litoval Vukadinovič, jenž si hodlal vzít exekuci na starost. „Dostáváme strašně laciné góly, položíme se sami,“ dodal po další porážce.

Faulující Vraštil viděl souboj úplně jinak. „Nechápal jsem, co se píská. Myslím, že to ani nebyl faul. A pokud jo, tak tři metry před vápnem,“ tvrdil přesvědčeně. Záznam ho však usvědčuje z omylu. Vukadinoviče srazil uvnitř šestnáctky.

Brno - Zlín: Rozhodčí nařídil penaltu za pád Vukadinoviče, pak ji změnil na přímák, Melichárek vychytal

Co Pavlíkova trefa? Sporná. Tady by pomohlo video. Jestli balon od břevna dopadl celým objemem za brankovou čáru, tím si nemohl být Hrubeš jistý. Přesto gól uznal, zatímco asistent Milan Flimmel nechal praporek dole.

Brno - Zlín: Zavadil skvěle nacentroval, Pavlík o břevno poslal balon do brány, 2:0

„Myslel jsem, že jsem to chytl. Fakt nedokážu říct, jestli to byl gól nebo ne,“ krčil rameny brankář Milan Švenger. „Přiznám se, že jsem při hlavičce zavřel oči a nejsem si stoprocentně jistý,“ uvedl střelec Petr Pavlík. „Ale vyhráli jsme 2:0, tak to asi gól byl,“ dodal s úsměvem.