Rada o zraněních: Na Spartu je těch chřipek moc, za nás to tak nebylo

Bál se, v sobotu lepil sestavu z hráčů, kteří mu zbyli, a nevěděl, co to s týmem v nedělním zápase udělá. Na lavičku měl pouze čtyři hráče do pole. Nakonec však sparťanský kouč Petr Rada mohl slavit. Zraněními sužovaná Sparta porazila v 27. kole ePojisteni.cz ligy doma Liberec 1:0 a připsala si třetí výhru v řadě. „Smekám klobouk před hráči. Některé pasáže na hřišti nebyly fotbalové, ale v té situaci, v jaké jsme, je výhra to nejdůležitější,“ uvedl trenér Letenských.

Jak moc vážná situace před zápasem s Libercem byla?

„Od středy nám začali vypadávat hráči ze zdravotních důvodů. Ještě v sobotu jsme nevěděli, jak budeme hrát a lepili jsme různě sestavu. Dva tři hráči byli s otazníkem. Trénovali jsme v 10-12 lidech. To není ideální. I proto jsem měl před zápasem obavy.“

Čím to je, že Spartu trápí opět tolik zranění?

„Ta větší zranění, jako má třeba Costa, Hovorka, Frýdek, tak to jsou dlouhodobá. Ale ta, co nás provází poslední dobou, jako je třeba nyní v případě Juliše… Ten se vrátil po zranění do tréninku, počítali jsme s ním do sestavy a najednou dostane chřipku, doktor říkal, že má teplotu. Tak jsme ho museli vyřadit. Marečka na předposledním tréninku zatahalo v úponu a problémy měl i Vatajelu, který se však nakonec dal do kupy. Těžko říct, čím to je. Myslím si, že špatným hřištěm ne. Tréninky po mém příchodu nabraly na intenzitě, ale nyní už ani nemohu něco takového chtít. Trénujeme v deseti lidech. Hráče šetřím. V zápase tři dohrávali v křečích. Únava se pak projeví rychle. Je to zvláštní, sám o tom přemýšlím. Nedokážu to pochopit. Na mé gusto je těch chřipek apod. až moc. Klub dokonce udělal i různá vyšetření, proč tomu tak je. Jestli třeba organismy hráčů to nezvládají, nevím. Na Spartu je těch zranění abnormálně hodně.“

Sparta měla před utkáním s Libercem velký problém se skládáním sestavy. Z různých důvodů mohl Petr Rada použít jen jednoho útočníka, Davida Lafatu. A právě ten v utkání chudém na šance rozhodl jediným gólem o výhře Letenských. Ti si upevnili třetí místo v tabulce ePojisteni.cz ligy.

Není chyba třeba v odbornosti realizačního týmu?

„Jsou tu odborníci, kteří tu jsou už delší dobu. Nemyslím si, že by problém byl v tomhle. Nyní je také jiná generace fotbalistů. Jinak se stravují. To všechno hraje roli. Za mých časů jsme tolik zranění neměli. Byla jiná doba. Dneska je těch zranění hodně a není to jen ve Spartě. I Liberec měl podobné problémy nedávno. Na druhou stranu, když mi doktor u chřipky řekne, že hráč bude mimo deset dní, tak to podle určitě nebude.“

Snese dnešní generace hráčů míň bolesti než dřív?

„To ne, ale nektěří jsou náchylnější na zranění. Třeba Václav Kadlec marodí už od derby. Ale není to tak, že by nechtěl hrát. Doktoři a vyšetření jej nepustí. Jeho organismus ho nepustí. On sám je z toho špatný. Vždyť marodí už měsíc v kuse…“

Příští týden jedete do Karviné. Stihne se dát někdo do pořádku?

„Vrátí se nám Šural, který měl trest za karty. Uvidíme, jak se zlepší situace u Juliše a Kadlece. Zda je doktoři pustí. Víc hráčů se podle mě neuzdraví. Mareček bude mimo tak deset až čtrnáct dní. V tuto chvíli se modlíme, aby se už nic nestalo.“