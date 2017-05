Hyský o lize: Věřím, že Slavia vyhraje. Plzeň urazila fotbalového Boha

Kdo bude slavit s pohárem? Hyský dává větší šance Slavii, jejíž dres sám v minulosti oblékal. „Ani jeden tým není úplně přesvědčivý, oba si si prošly menší krizí. Kdybych si měl tipnout, věřím, že Slavia první místo uhraje. Všechno má ve svých rukou a oproti Plzni je gólovější, její ofenzivní hráči jsou nebezpečnější než ti ve Viktorce," řekl Hyský deníku Sport. "Plzni stoprocentně ublížil vyhazov Romana Pivarníka, urazila tím fotbalového Boha. Zbavovat se trenéra z prvního místa, tomu prostě nerozumím. Není to správné a logické," upozornil na nedávnou trenérskou změnu.

Slavia využila plzeňské ztráty v Jablonci a díky výhře 3:1 ve vršovickém derby se vyhoupla do čela tabulky, kde má tři kola před koncem ePojisteni.cz ligy dvoubodový náskok. To Bohemians jsou v problémech, od sestupových příček je dělí jen čtyři body.

Podle Hyského nevedlo dosazení nového trenérského dua Bečka-Horváth ke zlepšení herního projevu, který byl pod vedením Pivarníka často kritizovaný. "Jemu se vyčítalo, že nehraje ofenzivní fotbal, že herní projev není přesvědčivý. Ale ani za Bečky se projev nezměnil, že by se někdo uvolnil a Plzeň začala dávat góly. Když vyhrála, všechno bylo pořád stejně ubojované, upracované," hodnotí bývalý obránce.

Plzeň v Jablonci zahodila dva body a aktivitu v boji o titul nabídla Slavii. Viktoria vedla díky dvěma gólům Andrease Ivanschitze o půli 2:0, ale po přestávce ji domácí přejeli, dvakrát se trefil Martin Doležal a zařídil remízu 2:2.

"A to, že nezvítězila v Jablonci, kde vedla 2:0, to je velký hřích," dodává k poslednímu ligovému zápasu, ve kterém Viktoria přes dvoubrankové vedení vyválčila jen bod. "Strašná chyba, která by ji mohla v boji o titul položit. Za Pivarníka se nestalo ani jednou, že by venkovní utkání, v němž vedla, nedotáhla do vítězného konce.“

Rozpis do konce sezony

Zápasy Slavie Zápasy Plzně 13.5. Dukla Praha doma 12.5. Mladá Boleslav doma 20.5. Mladá Boleslav venku 20.5. Brno venku 27.5. Brno doma 27.5. Jihlava doma