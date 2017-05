Návrat za Vrbou do Plzně? Ne, Kolář má nakročeno do Dukly Praha

Začátkem února nečekaně skončil v tureckém Gaziantepsporu, kde se nevešel na soupisku pro jarní část sezony. Vzhledem k tomu, že sezonu začínal v Plzni, nemohl už záložník Daniel Kolář za další klub nastoupit. Byl proto nucen si vzít několikaměsíční volno. V příští sezoně se ovšem tvořivý středopolař na trávníky vrátí. Podle informací Sportu to ale nebude v dresu Viktorie, kam se vrátil jeho osudový kouč Pavel Vrba. Kolář má nakročeno do pražské Dukly.

S Plzní získal čtyři mistrovské tituly, jeden přidal se Spartou. Hrál Ligu mistrů, patří mezi symboly vzestupu západočeského klubu mezi českou smetánku. V tuzemsku má Daniel Kolář silné renomé, na nedostatek zájmu si proto nemůže stěžovat. „S ligovými kluby v kontaktu jsem,“ přiznal začátkem května pro oficiální web ePojisteni.cz ligy.

O Kolářovi přemýšlel Liberec, situaci sondovala Mladá Boleslav. Podle informací Sportu se ovšem v tuhle chvíli nejreálněji jeví, že v příští sezoně oblékne žlutý dres pražské Dukly. „S Danem Kolářem jsem osobně mluvil, bydlí kousek ode mě. Vím, že chce hrát v české lize, nejlépe v Praze, aby nemusel dojíždět. Nic dohodnutého ale není,“ řekl sportovní ředitel klubu Günter Bittengel.

Jednání jsou na dobré cestě, zbývá doladit finanční náležitosti. Klub z Julisky si dobře uvědomuje, že by angažování zkušeného záložníka nebylo zrovna levnou záležitostí. „Má nějaké standardy, je to mnohonásobný mistr ligy, hrál venku, to si uvědomujeme,“ konstatuje Bittengel. Kolář by se mohl stát suverénně nejlépe placeným hráčem tradičního celku.

Když Plzeň v minulém týdnu oznámila návrat úspěšného trenéra Pavla Vrby, začalo se v kuloárech hovořit o tom, že by ho do Štruncových sadů mohl v létě následovat i Kolář. Právě pod bývalým reprezentačním koučem odehrál nejlepší roky své kariéry, patřil mezi klíčové postavy Viktorie. Dohromady v jejím dresu nasázel 59 ligových branek, v rámci samostatné české soutěže jich za Plzeň nikdo nenastřílel víc.

Samotný hráč se svým agentem je připravený na případnou nabídku od Viktorie počkat. Ta ale podle informací Sportu s největší pravděpodobností nepřijde. „V Plzni si uvědomují, že má Kolář vrchol výkonnosti za sebou. Loni v létě se navíc neloučili příliš v dobrém,“ prozradil zdroj dobře obeznámený s děním v západočeském klubu.

Kolář na začátku této sezony vypadl ze základní sestavy Plzně, tehdejší kouč Roman Pivarník na něj přestal sázet. Bývalý hráč Sparty odsun na vedlejší kolej kousal jen velice těžko. I proto se narychlo upekl odchod do tureckého Gaziantepsporu, kde ovšem 31letý středopolař odehrál pouze devět zápasů. Naposledy naskočil 29. ledna. „S Plzní ještě nejsme kamarádi. Žádnou nabídku jsem od ní nedostal,“ řekl sám hráč.

