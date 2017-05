Porušuje aféra FAČR s dotacemi smlouvu s námi? Analyzujeme to, říká šéf Fortuny

Před sedmi měsíci se sázková společnost Fortuna zavázala k šestileté spolupráci s Fotbalovou asociací ČR. Za tu dobu má rozpustit v českém fotbale stovky milionů korun. Ovšem současná aféra se zneužíváním státních dotací, která otřásá asociací a jejím šéfem Miroslavem Peltou, rozhodně není to, co si Fortuna za své peníze představuje. Její generální ředitel David Vaněk v emailovém rozhovoru pro iSport.cz volá po co nejrychlejším vyšetření kauzy a přiznává, že Fortuna analyzuje, jestli současná situace neporušuje smlouvu.

Jak na vás současná kauza FAČR a jejího předsedy Miroslava Pelty působí?

„Kauzu samozřejmě sledujeme velmi pozorně. Jakkoliv v tuto chvíli stále nejsou k dispozici veškeré informace nutné k ucelenému objektivnímu názoru a ctíme presumpci neviny, jsme celou věcí velmi znepokojeni a apelujeme na FAČR i orgány činné v trestním řízení, aby vše bylo prošetřeno a náležitě vysvětleno v co nejkratším možném čase.“

Jak jste reagovali? Žádáte po představitelích fotbalové asociace vysvětlení?

„S našimi partnery jsme přirozeně v kontaktu a věci diskutujeme. Přístup zástupců asociace směrem k nám vnímáme jako korektní a odpovídající vzniklé situaci.“

Učinili jste už nějaké konkrétní kroky jako reakci na současnou situaci? Naplňuje současná situace body ve smlouvě, kdy můžete spolupráci ukončit, případně třeba snížit peníze od vás do fotbalu?

„Žádné unáhlené kroky činit nebudeme, je důležité dát určitý prostor FAČR, stejně tak policejním složkám. Ke druhé části otázky – toto je momentálně předmětem naší právní analýzy.“

Berete nastalou situaci tak, že se dotýká i vás? Že vám kazí renomé?

„Vše, co se dotýká fotbalu, se určitým způsobem dotýká také nás. V tomto směru bude rozhodující, jak rychle a jakým způsobem bude věc vyřešena a vysvětlena.“

Zapojujete se do diskusí o tom, jak by měl vypadat nový výkonný výbor? Které lidi byste ve vedení fotbalu viděli nejraději?

„Přímo se zapojovat do debaty nad personálním obsazením výkonného výboru nám nepřísluší, našim partnerům jsme nicméně jasně sdělili, jaké lidi ve vedení fotbalu očekáváme.“

Slavia navrhla „úřednickou fotbalovou vládu“, v níž by byli například Jiří Šimáně, Zdeněk Grygera nebo Pavel Kuka. Líbilo by se vám takové řešení?

„Nevnímáme jako podstatné, zda nové vedení vzejde z řádných voleb nebo jinou cestou. Stejně tak není důležité, zda půjde o kandidáta Slavie, klubů nebo asociace. Zásadní je, aby v čele FAČR stála osobnost s manažerskými schopnostmi, která se orientuje ve fotbalovém prostředí, má všeobecné renomé a není zatížena skandály z minulosti.“

Pokud by byl Miroslav Pelta odsouzen, byl by to pro vás důvod, abyste s fotbalovou asociací ukončili spolupráci?

„Takto černobíle na věc nekoukáme. V první řadě s napětím očekáváme, jaké budou výsledky z valné hromady.“

Co byste říkali na to, kdyby byl předsedou fotbalové asociace zvolen Roman Berbr?

„Ať bude předsedou zvolen kdokoliv, chceme se s tím člověkem v první řadě setkat, poznat jeho stanoviska a přístup k řešení aktuální kauzy a k rozvoji celého fotbalu. Až následně budeme dělat jakékoliv závěry. Nicméně platí, co už zaznělo, chceme, aby v čele FAČR stála osobnost s manažerskými schopnostmi, která se orientuje ve fotbalovém prostředí, má všeobecné renomé a není zatížena skandály z minulosti.“