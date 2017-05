Krmenčík byl sprostý v televizi. S*re mě to, opakoval. Pak se omlouval

Na trávník šel po prvním poločase a hrál jako utržený ze řetězu. Útočník Michael Krmenčík výrazně pomohl k plzeňskému srovnání proti Mladé Boleslavi z 0:3 na 3:3. Dal dvě branky a k tomu měl ještě jednu velkou šanci. Po vydřené remíze, kterou si Západočeši zase zmenšili naději na obhajobu titulu, ale neudržel nervy na uzdě. „Hrozně mě se*e, že jsme nedali ještě jednoho góla,“ řekl po zápase do kamer televize O2 Sport. A podobně jadrných výrazů přidal ještě několik. Na tiskové konferenci se 24letý bijec za svá sprostá slova omlouval.

Tohle byl rozhovor, který v televizi po fotbalovém zápase často neuslyšíte. Po remíze 3:3 s Michaelem Krmenčíkem cloumaly emoce. „Já bych neřekl, že je bod cenný, chci vyhrát každý zápas a sere mě, že jsme neurvali tři body,“ prohlásil do kamer O2 Sport těsně po závěrečném hvizdu. „Hrozně mě to sere, že jsme nedali ještě jednoho góla,“ zopakoval v další odpovědi.

Naštvání na něm bylo hodně znát. Krmenčík je známý tím, že do zápasů vkládá velké emoce a i v hodnoceních zápasů bývá hodně upřímný. Stejně jako při odpovědi na dotaz, proč má Plzeň ve hře takové výpadky. „Jde tam centr do vápna, to musíme urvat do prdele. My si to chceme nahrávat ve velkém vápně,“ zlobil se západočeský hrot.

Fotbalisté Plzně mají na kontě další zaváhání, které snižuje jejich vyhlídky na titul, V utkání 28. kola ePojisteni.cz ligy doma remizovali s Mladou Boleslaví 3:3 a vedoucí Slavie jim v případě zítřejší výhry nad Duklou může utéct dvě kola před koncem sezony už na rozdíl čtyř bodů. Hosté přitom vedli ve Štruncových sadech už 3:0, v závěru ale dokázali odvrátit porážku po dvou gólech střídajícího Michael Krmenčíka a vyrovnání Lukáše Hejdy. CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 3:3, skvělý závěr jen za bod, titul se vzdálil

Vulgární vyjadřování se nelíbilo expertům v televizním studiu. „Všem bych se chtěl omluvit, že tohle museli slyšet. Takhle by se hráč národního týmu neměl vyjadřovat. Chápu, že jsou tam emoce. Ale takhle to nemůže vzít,“ prohlásil Petr Mikolanda. „Mělo by to zůstat na hřišti, můžete si něco vyčíst, ale před obrazovkou byste měli vystupovat slušně,“ dodal bývalý kanonýr Sparty Horst Siegl.

Krmenčík si sám brzy uvědomil, že před televizní kamerou přestřelil. „Jsem naštvaný. Ale vím, že na televizi koukají i malé děti. Možná to znáte z osobního života. Prostě mi to ujelo, honily se mi v hlavně podobné myšlenky už po zápase s Jabloncem (Plzeň tam minulý týden ztratila vedení 2:0 a remizovala 2:2 - pozn. red.). Chtěl bych se všem omluvit,“ litoval svých slov. „Také můj brácha má malé děti, kouká na to spousty lidí. Vím, že si to jako reprezentant nemůžu dovolit.“

Krmenčík šel na hřiště po přestávce za stavu 0:1 pro Mladou Boleslav. „Trenér Bečka říkal abych se nachystal, že tam můžu jít okolo 50. minuty. Pak se věci změnily. Přišel za mnou asistent Horváth a říkal, že tam půjdu už od poloviny. Trenéři chtěli něco změnit vepředu. Já jsem tam jako útočník od toho, abych dával góly, což se povedlo. Akorát mě štve, že jsme to nedotáhli a nevyhráli. Za ty sprosťárny v televizi se chci všem fanouškům ještě jednou omluvit,“ kál se Krmenčík.

Plzeň - Mladá Boleslav: Matějů fatálně chyboval a Kysela zvýšil na 2:0

Plzeň - Mladá Boleslav: Krmenčík propálil Vejmolu podruhé, je to 2:3 a Plzeň žije