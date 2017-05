Příbramský kouč Tobiáš: Záchrana? Hráči nejsou hloupí. Vědí, o co hrají

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. T. Pilík, 90+1. P. Pilík Hosté: 38. Zavadil, 67. Lutonský, 76. Řezníček Sestavy Domácí: Hruška – Kvída (71. Kacafírek), Chaluš, Jiránek, Divíšek – Suchan (66. Kukec), Tregler – Bazal (79. P. Pilík), Rezek (C), T. Pilík – Linhart. Hosté: Melichárek – Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Lutonský (80. Litsingi) – Jakub Šural, Zavadil (C), Tašči, Sedlák, Přichystal (89. T. Jablonský) – Řezníček. Náhradníci Domácí: Ayong, Boháč, Kacafírek, Krameš, Kukec, Pilík, Trapp Hosté: Buchta, Jablonský, Krejčí, Litsingi, Rybička, Veselý, Vintr Rozhodčí Franěk – Nádvorník, Paták Stadion Energon Arena, Příbram

Do zápasu jste vstoupili výborně, po prvním gólu ale tým odešel. Co se stalo?

„Máte pravdu. Vedli jsme 1:0, to jsme přesně chtěli. Bohužel pak přišlo vyrovnání, které nás srazilo herně dolů. Už jsme se do toho bohužel nedostali, ve druhé půli jsme inkasovali z rychlých protiútoků, kdy jsme situace řešili špatně, nervozita byla velká.“

Jaké máte pro herní propad vysvětlení?

„Musíme si o tom promluvit, ale viděli jste sami, že jsme po obdržené brance šli do herního útlumu. Nebyli jsme schopní se z toho dostat. Otázka je, čemu to připsat. Těžko říct.“

Tomáš Pilík si stěžoval na přístup některých mladších hráčů. Sdílíte stejný názor?

„Nebylo to úplně v pořádku. Byly tam výkony, které nebyly dobré. Ale jsme tým, házet to na jednotlivce je jednoduché. To se v kolektivním sportu nedělá, měli bychom táhnout za jeden provaz a nějakým způsobem to řešit jinak.“

Brno je silné ve standardních situacích, vy jste mu jich nabídli až příliš...

„Určitě, byl to problém. Připravovali jsme se na to. Pavla Zavadila známe, víme, že je to obrovská zbraň. Nejen jeho přímá střela na branku, Brno má i vynikající hlavičkáře. Z centrů a standardek jsou nebezpeční, to jsme věděli. Bohužel nám to v závěru poločasu nevyšlo, to ovlivnilo výsledek i výkon ve zbytku zápasu.“

Mrzí prohra o to víc, že jste vynaložili spoustu sil na to, abyste se do boje o záchranu vůbec vrátili?

„My to máme těžké celé jaro. Šli jsme do něj s tím, že půjdeme zápas od zápasu a pokusíme se sbírat bodíky. Něco se povedlo, něco ne. Máme před sebou dvě kola, která potřebujeme zvládnout. Hráči nejsou hloupí. Vědí, o co hrají. Bude to těžká práce. Podřídíme tomu maximum.“

Nemáte obavu, co s týmem tenhle zápas udělá?

„Prohry se na mančaftu podepíšou, na druhou stranu se může stát, že naši konkurenti zaváhají i v tomhle kole a nemusí se změnit vůbec nic.“