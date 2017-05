VIDEO: Hradec - Slovácko 2:1. Domácí pod novým trenérem zabrali

Nový hradecký trenér Havlíček, jenž v týdnu nahradil odvolané duo Pilný - Frimmel, udělal v sestavě zachraňujícího se týmu doslova revoluci. V osmnáctičlenné nominaci na utkání nebyli Jirsák, Chleboun, Krátký či Hůlka, kteří se v minulém duelu s Teplicemi objevili v základní jedenáctce. Do hry Havlíček poslal například osmnáctiletého stopera Čecha, jenž byl dosud členem dorosteneckého celku do devatenácti let.

"Hektický týden pro nás skončil, jak jsme si představovali. Slovácko bylo fotbalovější, ale tolik nás neohrožovalo. Kolikrát jsme to stíhali silou vůle, bylo to ubojované, upocené vítězství," řekl Havlíček. "Do sestavy jsme nasadili osmnáctiletého Frantu Čecha. Zahrál výborně, což mě vůbec nepřekvapilo, protože ho znám z týmu do devatenácti let," dodal.

Do sestavy se také dostal útočník Pázler, který dosud patřil mezi náhradníky. A právě on rychle zlomil hradeckou černou domácí bilanci. Votroci totiž na jaře nedali v šesti utkáních na svém stadionu gól, ale tentokrát začali bleskově. Ve 3. minutě v klidu proměnil Pázler penaltu po faulu Břečky na Martana. Hradec skóroval na svém hřišti po 574 minutách.

Jinak byl první poločas opatrný, ani jedno mužstvo už si nevytvořilo žádnou vyloženou šanci. Jenže začátek druhé půle byl opět plný událostí.

Nejprve ve 48. minutě vyrovnal perfektní střelou levačkou Navrátil, trefil se z dvaadvaceti metrů. Poté se Hradci zranil stoper Nosek, jehož vystřídal další nováček Bederka. Dvojice středních obránců Čech - Bederka tak zažila společnou premiéru v první lize. Hned o minutu později přišel další klíčový moment. Pázler se otočil s míčem kolem obránce a dal vedoucí gól Hradce.

<p>Karel Havlíček zažil na lavičce Hradce Králové úspěšnou premiéru. Východočeši díky dvěma brankám Jana Pázlera dokázali přetlačit Slovácko a boj o záchranu tak v posledních dvou kolech bude ještě pořádně zajímavý.</p> CELÝ SESTŘIH: Hradec Králové - Slovácko 2:1. Domácí výhrou zamotali boj o záchranu

"Pomohly nám dva momenty. Zaprvé, že jsme hned na začátku dali gól z penaty. Věřil jsem si na ní. Býval jsem střelec a snad jsem střelec pořád," uvedl Pázler. "Druhý důležitý fakt byl, že jsme ihned po vyrovnávací trefě Slovácka dali druhou branku," dodal.

Poté už byla hra opatrná, především domácí si byli vědomi nutnosti neinkasovat. Hosté se snažili dostat do tlaku, jenže gólmana Ottmara příliš neohrožovali. Pokusy Šumulikoského či Havlíka nebyly dostatečně razantní ani přesné. Tettehova branka pak neplatila kvůli ofsajdu. Dotvořit hattrick se nepovedlo ani Pázlerovi, jehož zastavil brankář Slovácka Daněk.

"Měli jsme v hlavě, že jsme zachránění, proto byl ten výkon vlažný," řekl Šumulikoski. "Náš výkon ovlivnil i brzký gól. V první půli byla hra z naší strany špatná. Ve druhé jsme se zlepšili. Je škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat, že nebyla uznána naše druhá branka," přidal.

Hradec vedení udržel a poprvé vyhrál na svém hřišti v Malšovicích. Dosud jediná dvě domácí vítězství si totiž připsal v Mladé Boleslavi, kde hostoval na začátku podzimu kvůli rekonstrukci hradeckého stadionu.

"K zápasu mužů jen říct, že nemám slov. Jsem zklamaný. Jen naše mužstvo chtělo hrát fotbal, druhé založilo hru na bojovnosti, agresivitě a nasazení," posestkl si kouč Slovácka Stanislav Levý. "Považoval jsem za malý zázrak, že jsme byli tři kola před koncem zachráněni, ale právě proto nemůžu akceptovat výkon, jaký jsme předvedli v Hradci," prohlásil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Pázler, 50. Pázler Hosté: 48. Navrátil Sestavy Domácí: Ottmar – Plašil, Nosek (49. Bederka), Čech, Mudra – Janoušek – Trubač (65. Žondra), M. Černý (C), Schwarz, Martan – Pázler (82. P. Černý). Hosté: Daněk – Reinberk, S. Hofmann, Břečka, Šimko (66. Tetteh) – Daníček, Šumulikoski (C), Machalík (44. Rezek) – Navrátil, Zajíc (57. Koné), Havlík. Náhradníci Domácí: Lindr, Malinský, Vlkanova, Černý, Žondra, Šípek, Bederka Hosté: Heča, Chvátal, Ťok, Rezek, Tetteh, Tkáč, Koné Karty Domácí: Schwarz, Žondra, Ottmar Hosté: Břečka, Šumulikoski, Šimko, Daníček Rozhodčí Marek – Pelikán, Antoníček Stadion Všesportovní stadion

Klíčové momenty utkání:

