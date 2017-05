Zklamaný zlínský kouč Páník po debaklu: Spousta hráčů podala ostudný výkon

Končící angažmá ve Zlíně ještě pořád může Bohumil Páník zachránit super úspěchem. Triumf v MOL Cupu (finále ve středu v Olomouci proti Opavě) by šedesátiletému kouči napravil pošramocené renomé. Jeho jarní výsledky s mužstvem v lize jsou totiž katastrofa. Ani jedno domácí vítězství? To je prapodivný úlet. Bída Fastavu byla dovršena dnes proti Jihlavě (0:3).

Co vy na to, trenére?

„Je tam jednoznačný propad. Do prvního gólu jsme se drželi, po něm už se tým nezvedl. Po druhém gólu nebylo co řešit, soupeř byl jednoznačně lepší. Improvizujeme v útočné fázi, vpředu neudržíme balon. Fantiš tápe, bez útočníků se liga hrát nedá. Vypadalo to, že do toho ve druhé půli šlápneme, ale vydrželo nám to deset patnáct minut. Pracujeme, ale nedopracujeme se ani k jednomu gólu.“

„Tohle já neřeším. Hráli prostě špatně. Spousta hráčů podala ostudný výkon. Už v poločase jsem na ně křičel, aby se vzpamatovali. Pokud si někdo myslí, že ve středu jako mávnutím kouzelného proutku začneme hrát líp, tak takhle to nefunguje. Aspoň si hráči uvědomí, že nejsme proti Opavě žádný favorit. Musíme sklopit hlavy a být pokorní. Je potřeba si trošku napravit reputaci. Hráči si to musí v hlavách vyřešit. Středa rozhodne, jestli budeme úspěšní nebo ne. Ještě můžeme jarní sezonu trošku zachránit.“„Traoré měl lehčí svalový problém, podobně jako Matějov. Štípka chytla záda. Ti první dva by měli ve středu hrát, pro nás jsou to rozdíloví hráči. Minimálně díky nim by se měl náš výkon zlepšit.“„Určitě ne. Včera s týmem poprvé trénoval, zvládne dvacet třicet minut. Také je potřeba, aby ho po té pauze poslouchal balon.“

