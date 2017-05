Zelenáč Čech po ligovém debutu: Před zápasem jsem nervozitou skoro nespal

V pátek se dozvěděl se, že poprvé v kariéře bude v nominaci na ligové utkání. Ba co víc, že s ním nový hradecký trenér Karel Havlíček dokonce počítá mezi jedenáct vyvolených proti Slovácku. Osmnáctiletý stoper František Čech toho v noci před utkáním moc nenaspal, těžkou životní premiéru ovšem zvládl skvěle. „Byl to náročný zápas a jsme rádi za tři body,“ líčil ve svém prvním velkém rozhovoru. „Votroci“ porazili dvěma góly Jana Pázlera Slovácko 2:1 a stále živí naděje na záchranu.

Pro Hradec to bylo extrémně důležitý zápas. Pokud by nevyhrál, záchrana by se posunula do říše sci-fi. Uvědomoval jste si vážnost utkání?

„Byl jsem nervózní. A hodně. Ale před zápasem to ze mě vyprchalo, a jakmile jsem vstoupil na hřiště, už jsem byl v klidu. V noci před zápasem jsem toho moc nenaspal, ráno jsem vstal už v sedm. Naštěstí to dobře dopadlo.“

S dospělým fotbalem nemáte žádné zkušenosti. Nejste moc urostlý. Jak jste zvládal fyzické souboje?

„Od 70. minuty mě hrozně bolely nohy, ale musel jsem se kousnout. Liga je mnohem důraznější, než na co jsem byl dosud zvyklý. Všichni do toho chodí s větší vervou.“

Karel Havlíček zažil na lavičce Hradce Králové úspěšnou premiéru. Východočeši díky dvěma brankám Jana Pázlera dokázali přetlačit Slovácko a boj o záchranu tak v posledních dvou kolech bude ještě pořádně zajímavý.

Brzo po začátku poločasu musel pro zranění odstoupit šéf obrany Martin Nosek, jehož nahradil Jiří Bederka, další stoper s nulovými zkušenostmi s nejvyšší soutěží. Nepřepadly vás černé myšlenky?

„Vůbec. Bedy to zvládl výborně. Snažil se obraně šéfovat. Myslím, že jsme spolu hráli skvěle. Hodně mi pomohli i kluci v kabině. Třeba Nósa (Nosek) mi říkal, ať se nebojím kluky seřvat a diriguju si je, jak potřebuju.“

Co vám radil Karel Havlíček, bývalý výborný stoper?

„Ať hraju důrazně, jako v dorostu. A také ať si to užiju a nejsem nervózní. Naštěstí jsem se zkraje chytil, dvakrát jsem dobře zahrál hlavou, což mě uklidnilo. Zjistil jsem, že jde hrát i s takovými hráči.“

I s udělaným Francisem Koném?

„Musím říct, že je rychlostně i soubojově skvěle vybavený. Měl pár střel, ale nic nedal.“

Vítězná sestava se většinou nemění a Hradec hraje příští zápas na Spartě…

„Nechám to na trenérovi, jak to vymyslí. (směje se) Kdybych nastoupil, bylo by to hrozně dobrý.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Pázler, 50. Pázler Hosté: 48. Navrátil Sestavy Domácí: Ottmar – Plašil, Nosek (49. Bederka), Čech, Mudra – Janoušek – Trubač (65. Žondra), M. Černý (C), Schwarz, Martan – Pázler (82. P. Černý). Hosté: Daněk – Reinberk, S. Hofmann, Břečka, Šimko (66. Tetteh) – Daníček, Šumulikoski (C), Machalík (44. Rezek) – Navrátil, Zajíc (57. Koné), Havlík. Náhradníci Domácí: Lindr, Malinský, Vlkanova, Černý, Žondra, Šípek, Bederka Hosté: Heča, Chvátal, Ťok, Rezek, Tetteh, Tkáč, Koné Karty Domácí: Schwarz, Žondra, Ottmar Hosté: Břečka, Šumulikoski, Šimko, Daníček Rozhodčí Marek – Pelikán, Antoníček Stadion Všesportovní stadion

Klíčové momenty utkání

Hradec Králové - Slovácko: Pázler vstřelil gól, radost mu překazil ofsajd

Hradec Králové - Slovácko: Martan obehrál Šimka, Trubač následně nepřesně akrobaticky zakončoval

Hradec Králové - Slovácko: Daníček to zkusil z hranice vápna, jeho střele chyběly gólové parametry

Hradec Králové - Slovácko: Navrátil vyslal do šance Šimka, ten pálil nad bránu

Hradec Králové - Slovácko: Zajímavá šance Trubače, kterou překazil ofsajd