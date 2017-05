Penalta na Slavii? Van Buren křičel, jako bych mu utrhl nohu, řekl Štetina

Když sudí Příhoda ukázal na penaltový puntík, seběhl se kolem něj okamžitě hlouček fotbalistů Dukly a začali s ním diskutovat. Obránce Jakub Podaný a brankář Filip Rada si nevěřícně zakrývali rukama obličej. "Opravdu penalta?" divili se.

Pokud domácí po zápase cítili křivdu, tak spíš kvůli kontaktu Štetiny s Mešanovičem, který penaltovému zákroku předcházel. „Nechci hodnotit penaltu, spíš šlo o vyhodnocení souboje, který tomu předcházel. Tam to byl podle mě faul na Štetinu,“ řekl trenér Dukly Jaroslav Hynek. Štetina s ním byl v tomto ohledu za jedno. „Mešanovič šel do mě, já po míči,“ vyprávěl.

Dotek s Van Burenem v pokutovém území byl z jeho pohledu jemný, zarazila ho spíš teatrálnost, s jakou nizozemský útočník zamířil na trávník. „Cítil jsem jemně jeho dva kolíky. Jako když si položíte vlastní kopačku na nohu. Přitom zakřičel, jako kdybych mu nohu utrhl, to už je ale druhá věc. Nechci ale hodnotit výkon rozhodčích, oni jsou k tomu kompetentní,“ uzavřel debatu.

Slávisté v pozápasových vyjádřeních hovořili o tom, že sudí měl naopak přerušit situaci, z níž padl v závěru druhý gól Dukly kvůli nedovolenému zákroku Olayinky na Hušbauera. „Podle mého jasný faul. Odehrál jsem balon a soupeř mě dojel. Jasný faul. Asi jsme přestali trochu hrát, ale já to neviděl, ležel jsem. Zvedl jste hlavu a viděl míč v naší síti. Dokud rozhodčí nezapíská, musíme hrát dál,“ tvrdil Hušbauer.

Také záložník Antonín Barák měl pochybnosti, ale odmítl na to svádět ztrátu v boji o titul. „Měli jsme to dohrát líp. Stěžoval jsem si na faul, ale podíváme se na to. Měli jsme to prostě zmáknout.“

<p dir="ltr"><span>Slavia remizovala s Duklou 2:2. Červenobílí tak nedokázali využít zaváhání Plzně a stejně jako jejich pronásledovatel v boji o titul získali jen bod. Domácí přitom v Edenu dvakrát vedli, ale Dukla pokaždé dokázala vyrovnat. Rozdíl mezi Slavií a druhou Plzní tak je i dvě kola před koncem dvoubodový.</span></p>