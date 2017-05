Mistr ztratil tvář. Plzeň na jaře neporazila žádný z TOP šesti týmů

Schopnost mít zápasy pod kontrolou a zvládat klíčové střety s nejtěžšími soupeři. To byly hlavní poznávací znaky Viktorie Plzeň v posledních dvou taženích za mistrovským titulem. Nyní je už Západočeši na své straně nemají. A v dostizích se Slavií za ligovým primátem proto ztrácejí. Po sobotě dva body.

Platilo to pod Miroslavem Koubkem, následně i pod Karlem Krejčím. Viktoria často působila jako stroj. V drtivé většině zápasů diktovala tempo hry, měla dění na trávníku plně pod kontrolou. Z mužstva vyzařovaly klid a víra ve vlastní schopnosti. Výhry se braly tak nějak automaticky.

Během letošního jara je to jiné. Mistr už není tak dominantní, otěže zápasů často pouští z rukou. Tak jako v pátek s Mladou Boleslaví. Plzeň sice začala dobře, z první akce soupeře ovšem inkasovala první gól.

Fotbalisté Plzně mají na kontě další zaváhání, které snižuje jejich vyhlídky na titul, V utkání 28. kola ePojisteni.cz ligy doma remizovali s Mladou Boleslaví 3:3 a vedoucí Slavie jim v případě zítřejší výhry nad Duklou může utéct dvě kola před koncem sezony už na rozdíl čtyř bodů. Hosté přitom vedli ve Štruncových sadech už 3:0, v závěru ale dokázali odvrátit porážku po dvou gólech střídajícího Michael Krmenčíka a vyrovnání Lukáše Hejdy.

Až za katastrofického stavu 0:3 přepnuli domácí na nejvyšší obrátky a sáhli alespoň pro bod. Něco podobného už Viktoria ve druhé polovině sezony předvedla. Doma s Teplicemi rovněž prohrávala 0:2, až díky drtivému závěru nakonec urvala remízu.

V obou duelech sice ukázala charakter, zároveň ale poztrácela čtyři body, které jí nyní v přetahované se Slavií chybí. V minulých sezonách by přitom bylo nemyslitelné, aby si Plzeň nechala utkání takhle ulétnout.

Plzeň na jaře proti týmům z TOP 6 venku Zlín 0:0 venku Slavia 0:1 doma Teplice 2:2 venku Sparta 0:2 doma Ml. Boleslav 3:3

„Taky by mě zajímalo, proč to tak je. Nedokážu říct, vůbec nevím,“ kroutil hlavou po pátečním smíru s Mladou Boleslaví útočník Michael Krmenčík. Na podobné veletoče Plzeň rozhodně nebyla zvyklá. Naopak, v jejím podání často rozhodoval první gól.

Jakmile ho vstřelila, už duel nepustila. Nyní se v jejích zápasech může stát všechno. V Karviné vyrovnával Marek Bakoš v 72. minutě na 1:1. Zdálo se, že na hřišti už bude ve zbytku duelu pouze hostující tým. Jenže Plzeň si nechala za tři minuty vstřelit druhou branku a utkání musela otáčet.

Sparta na jaře zápasy proti velkým týmům umí. Se Slavií v derby uhrála remízu 1:1, teď jí pomohla na první místo tabulky ePojisteni.cz ligy, když po třech letech porazila Plzeň. Viktorii poslaly do kolen góly Josefa Šurala a Vjačeslava Karavajeva, na které Západočeši nenašli odpověď.

V Jablonci zase vedla 2:0 po poločase. Ještě loni by to automaticky znamenalo konec zápasu, druhá polovina by se dohrávala jen pro formu. Ne tak nyní. Severočeši dokázali dvěma slepenými zásahy srovnat, Plzeň nenašla protizbraň.

„Bohužel se nám to opakuje, musíme se nad tím zamyslet,“ prohodil trenér Zdeněk Bečka. Ve Štruncových sadech navíc musí přemýšlet i o další proměně k horšímu. Plzni už se nedaří zvládat těžké zápasy, jako tomu bylo dřív.

Pokud vezmeme elitní šestici současné tabulky, Viktoria ani v jednom případě nevyhrála. Dvakrát prohrála, třikrát brala remízu. To je bilance, na kterou nebyla zvyklá.