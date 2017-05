Dostihy o titul ve znamení utrpení. Opory Slavie a Plzně, které se hledají

Opory Slavie a Plzně, kterým to v ligovém finiši příliš nejde • FOTO: Koláž iSport.cz

Čekala se suverénní jízda, dominance na obou frontách. Boj Slavie s Plzní o titul ovšem připomíná dostih, ve kterém do finiše míří dva zranění a potlučení koně. Pražané i Západočeši v posledních kolech rozdávají body po hrstech, zaostávají herně i psychicky. Mají řadu různorodých problémů. Pohár tak nezvedne lepší mužstvo, ale to, které ve zbylých dvou kolech nakupí méně chyb. Jací hráči v obou týmech momentálně zaostávají za tím, co na hřišti dovedou?