Nejistota kolem slávisty Deliho. Váhá se smlouvou, zájem je ve Francii

Půl roku a dost! Michael Lüftner po sezoně opustí Slavii a přestoupí do FC Kodaň. Dánský mistr aktivoval klauzuli ve výši 1,5 milionu eur (téměř 40 milionů korun) a včera s reprezentantem do 21 let podepsal pětiletou smlouvu. „Sešívaní“ jsou z brzkého odchodu zklamaní. „Nečekali jsme to,“ přiznal Martin Krob, generální ředitel klubu. Vyloučen ke všemu není ani transfer druhého stopera Simona Deliho.

Pro Slavii je to rána. Na Michaelu Lüftnerovi chtěla budovat dlouhodobou koncepci, jenže s výstupní klauzulí obsaženou ve smlouvě se v zimě při hráčově příchodu přepočítala. S ohledem na rozpočet FC Kodaň byla vyplacená suma 1,5 milionu eur ještě relativně nízká, z přestupu navíc budou profitovat i Teplice díky procentům ze zisku z dalšího prodeje.

„Nový systém smluv už ale podobný odchod hráče nebude umožňovat,“ ujistil fanoušky Slavie již minulý týden šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

„Nebudu lhát, že jsme Michaelův odchod očekávali takto brzy. Nejsme pochopitelně nijak šťastni, že odchází, na druhou stranu zájem Kodaně potvrzuje naši správnou strategii při výběru hráče,“ doplnil k Lüftnerově transferu Martin Krob a popřál mu hodně štěstí do budoucna. Nadějný stoper, jenž před pár měsíci mluvil o přestupu do Slavie jako o splněném snu, přiznal, že tak brzký úprk do ciziny nečekal ani on sám. Teď mluví o pohádce.

„Všechno proběhlo strašně rychle. Jsem rád, že to mám za sebou,“ řekl Lüftner po úspěšné zdravotní prohlídce. „Nečekal jsem, že to nabere takové obrátky. Teď je nejdůležitější se soustředit na poslední dva zápasy v této sezoně a získat pro Slavii titul. To je to jediné, co mám v hlavě.“ A pak odchod...

Slavia tak musí najít před novou sezonou a předkoly Ligy mistrů nového středního obránce - a možná rovnou dva. Vedle Lüftnera totiž může přijít také o Simona Deliho. O habána z Pobřeží slonoviny se zajímají francouzské kluby.

„Se Simonem se delší dobu bavíme o prodloužení smlouvy,“ říká tiskový mluvčí Michal Býček. Jenže Deli váhá a k podpisu se zatím nerozhoupal, stávající kontrakt mu přitom vyprší už za rok.

Bude se v Edenu hledat nová stoperská dvojice? Slavii čeká na přestupovém poli hektické léto.