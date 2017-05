Starka: Sestup Příbrami by lidem udělal radost, ještě dýcháme brčkem

Na podzim jste říkal, že ležíte v rakvi, ale víko ještě není přibouchnuté. Stále to platí?

„Ano, platí. Ležíme v bažině, dýcháme brčkem, ale pořád to ještě můžeme zvládnout. Situaci už sice nemáme ve svých rukou, což mě trápí. Když ale dvakrát vyhrajeme, tak dýcháme.“

Co vám říká rozum? Že se z téhle kaše už nedostanete?

„Zkazili jsme si to sami s Brnem. Prohráli jsme 2:3, takový je fotbal. Pokud ve zbylých dvou zápasech předvedeme výkony jako s Karvinou, v Jablonci nebo se Spartou, máme určité procento naděje. Dokud tam je, nemám důvod nevěřit.“

Myslíte, že sestup Příbrami by potěšil hodně lidí?

„Určitě. My jsme velice oblíbený tým. (směje se) Drtivá většina lidí by měla radost. Svým způsobem je to dílo vás novinářů, jak o nás píšete. Vyhrajeme 4:2 v Jablonci a deset dní čtu, jak to bylo zvláštní. Zlín doma prohraje s Jihlavou 0:3 a nestane se vůbec nic. Tak je to asi normální. Sázkové kanceláře vypíšou na Jihlavu kurz 1,8, na Zlín 4,5. Těm je to taky jasný… Ale noviny k tomu přistoupí chladně. Kdyby se to stalo v Příbrami, jsou toho noviny plné.“

Nemyslíte si, že to souvisí právě s ušpiněnou image vašeho klubu?

„Víte, jak to je. Nejsme oblíbení. Respektuji to. Jsem schopen s tím žít. V lize jsme s jednou přestávkou dvacet let, odehráli jsme hromadu výborných zápasů, vychovali jsme spoustu skvělých hráčů. Nemáme se za co stydět. Teď máme krizi, to potkalo i jiné mančafty.“

Víte, co okolo sebe často slýchávám: Starkův kamarád Pelta je ve vazbě, Příbram se tím pádem nezachrání. Co vy na to?

„Heleďte, to, že je Pelta ve vazbě, je tragédie pro celý český fotbal. Nejen pro Jardu Starku. Mám ho rád, ctím presumpci neviny. Sám jsem byl na vazbě. Vím, že tam jste hned, aniž byste cokoliv udělal. V novinách vás pak dehonestují. Udělají z vás magora, idiota, debila… Veřejnost to tak vnímá a této nálepky se už nikdy nezbavíte. Mírovi tohle nepřeju, pro fotbal udělal spoustu dobrých věcí. Dnes vystupují lidé, co ho nemají rádi. Dokola omílají ,cinklé jaro‘, jsou to nesmysly. Ale abych odpověděl na vaši otázku: Uvalení vazby na Peltu nemá se záchranou Příbrami nic společného.“

Co bude s příbramským fotbalem v případě pádu do druhé ligy?

„Pokud se to stane, musíme si sednout se synem (majitel) a Tomášem Větrovským (marketingový manažer). Budeme se bavit, co bude dál. Uděláme úsporná opatření, budeme ještě víc stavět na vlastních odchovancích a zkusíme vykopat postup.“