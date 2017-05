CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Teplice 0:0. Hosté ještě bojují o poháry

Bezgólovou remízu přinesl zápas 29. kola ePojisteni.cz ligy mezi Jabloncem a Teplicemi. Zatímco domácí udrželi osmé místo v tabulce před rivalem z Liberce, tak hostující Teplice budou až do posledního kola na dálku bojovat s Mladou Boleslaví o čtvrtou příčku zaručující předkolo Evropské ligy.

Hosté měli blízko ke gólu už v osmé minutě. Střelu Ljevakoviče jablonecký obránce Pernica nešťastně tečoval do protipohybu brankáře, ale Hrubý stihl zareagovat a míč, který reflexivně vykopl na tyč, se odrazil zpátky do jeho náruče. To však byla jediná vážnější akce prvního poločasu, v němž Jablonec vůbec nevypadal jako tým, který má na domácím hřišti nejproduktivnější útok z celé ligy.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Teplice: SUPERzákrok! Hrubý fantasticky zasáhl nohou proti střele Ljevakoviče • VIDEO iSport TV

Až po změně stran musel Teplice několikrát podržet brankář Grigar. Ve 46. minutě si poradil s Považancovou střelou z dálky, o jedenáct minut později se ho pokusil přehodit Trávník z poloviny hřiště, ale teplický gólman se stihl vrátit.

Čtvrthodiny před koncem se znovu vyznamenal jeho jablonecký protějšek Hrubý, který vytáhl chytrou Vošahlíkovu střelu na roh. V závěru mohl domácím zajistit vítězství střídající Mihálik. Sám proti Grigarovi se pokusil teplickému gólmanovi prostrčit míč mezi nohama, ale neuspěl a zápas skončil dělbou bodů.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-1666cd8f-2702-def5-5db1-3f4419057b22"><span>Teplice zažívají fotbalovou renesanci a beznadsázky je můžeme označit za překvapení jara. Znovu po letech se Na Stínadlech útočí na Evropské poháry a Mladá Boleslav se ještě bude muset pěkně ohánět, aby čtvrtou příčku před teplickými uhájila. Žádný z týmů nedokázal vstřelit gól a tak si rozdělily po bodu. Na to, kdo bude v příštím roce hrát evropské poháry si musíme počkat až do posledního kola epojištění.cz ligy.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Teplice 0:0 • VIDEO iSport TV

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Hrubý – M. Kysela, Pernica, Hübschman (C), Zelený – Považanec (85. Mehanović), V. Kubista – Diviš (68. Matěj Hanousek), Trávník, Masopust (76. Mihálik) – Doležal. Hosté: Grigar – Král, Jeřábek, Šušnjar, Hyčka – Ljevakovič, Soungole – Fillo, Vachoušek (C) (61. Vaněček), Vošahlík – Červenka (90+1. Kodeš). Náhradníci Domácí: Mihálik, Pospíšil, Mehanović, Bulíř, Janković, Hanousek, Valeš Hosté: Vaněček, Urma, Nivaldo, Martirosyan, Kodeš, Chudý, Šup Karty Domácí: Považanec, Trávník, V. Kubista Hosté: Hyčka Rozhodčí Proske – Pelikán, Hrabovský Stadion

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Teplice: Trávník si dobře všiml, že je Grigar z brány, a pokul se ho překvapit • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Teplice: V úvodu druhého poločasu překvapil Považanec Grigara • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Teplice: Trávník dobře rozehrál před bránu, akrobaticky zakončoval Kubista • VIDEO iSport TV