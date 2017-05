PĚT důvodů, proč je Slavia mistrem: Čínský kapitál i trenér Šilhavý

Čínský kapitál 720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia je mistr! Takhle na Strahově převzala pohár pro ligového šampiona • VIDEO iSport TV Vstup bohaté čínské společnosti CEFC byl pro rozvoj Slavie zásadní. Čínští majitelé získali začátkem září 2015 nejprve 60 procent akcií klubu, postupně svůj podíl navýšili až na 99,964 procenta. Do klubu zatím napumpovali 11 milionů eur (297 milionů korun), červenobílí mohli díky těmto prostředkům stavět silný kádr. Za poslední tři přestupová období přišlo do Edenu dvacet nových hráčů (například Michael Ngadeu, Antonín Barák, Jan Sýkora, Jiří Pavlenka nebo Josef Hušbauer). Společnost CEFC získala nedávno i stadion v Edenu, Slavia má tak nyní komfortní zázemí.

Změna trenéra

Slávisté vstoupili do sezony rozpačitě. Sice se probojovali až do posledního předkola Evropské ligy, ale v lize měli po čtyřech zápasech pět bodů, a tak po prohře 1:3 v Plzni skončil u týmu trenér Dušan Uhrin mladší. Vedení klubu přetáhlo z Dukly Jaroslava Šilhavého, což se ukázalo jako výborný tah. Elegantní kouč působil jako klidná síla, zároveň se nebál těžkých rozhodnutí. Například posadil pětatřicetimilionovou posilu Gino van Kessela nebo pro jaro zabudoval do sestavy mladého stopera Michaela Lüftnera místo kapitána Jiřího Bílka. Červenobílí pod Šilhavým v lize neprohráli. Slavia je zaslouženým mistrem. Hlavní podíl na tom má trenér Šilhavý

Ofenzivní síla

Slavia disponovala jednoznačně nejproduktivnější ofenzivou. Drží si průměr víc než dvou vstřelených gólů na utkání, v lize neskórovala jen na podzim v Jablonci, v Příbrami rozjela osmigólové tornádo. Opírala se především o schopnosti svých střelců, Milan Škoda a Muris Mešanovič dosáhli dvouciferného počtu branek. Škoda, který se stal s Davidem Lafatou králem střelců, opět působil jako útočná jistota, Mešanovič ukazoval hladovost a dravost. Výhodou byla výšková převaha hráčů, uplatňovaná hodně při standardních situacích. Na jaře to začalo drhnout, ovšem minimálně v části sezony působili červenobílí jako tým s nejvýraznějším herním projevem.

Klopýtání soupeřů Plzeňský Michael Krmenčík v zápase se Spartou • Foto Barbora Reichová (Sport) V posledních třech sezonách měl mistr vždy víc než sedmdesát bodů. Nyní to tak nebude. Plzeň nebyla suverénní jako předtím, i tak měla dobrou příležitost, jak si uhrát titul sama. Jenže nezvládla ani situaci, která se jí naskytla po 26. kole. Pokud by Západočeši poslední čtyři zápasy vyhráli, brali by titul bez ohledu na výsledky Slavie, jenže po remíze v Jablonci (2:2) hned v následujícím kole o výhodu přišli. Plzeň hledala svou herní tvář, trochu zvláštním krokem bylo odvolání trenéra Romana Pivarníka z prvního místa. Sparta se prala většinu sezony především sama se sebou, žádní další konkurenti nebyli.