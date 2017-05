Slavia vyhrála, lavička ukázala palec dolů. Ale jsme spokojení, tvrdil Škoda

Slavia vedla v Mladé Boleslavi, zatímco Plzeň se v Brně trápila 0:0. „Viva Zbrojovka, viva Zbrojovka,“ skandovali fanoušci „červenobílých“. Kdyby totiž takto obě utkání skončila, Slavia by se stala mistrem. Pražané svůj díl mise splnili, Brno ale remízu neudrželo a Viktoria brala tři body.

Proto trenér Jaroslav Šilhavý ukázal směrem k hráčům po posledním hvizdu palec dolů. „Tušili jsme, že to tak je, to by se lavička určitě chovala jinak. Jirka Bílek nám pak říkal, že Plzeň dala gól v nastavení, o to víc to mrzí, už to bylo kousíček,“ tvrdil po utkání Josef Hušbauer.

Přes počáteční smutek ale mohli slávisté se svými fanoušky oslavovat. „Určitě jsme spokojení,“ neváhal útočník Milan Škoda. „V Mladé Boleslavi to byl obrovsky těžký zápas. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme titul ve svých rukou. Zadarmo nám to nikdo nedá,“ dodal.

To samozřejmě těšilo i Josefa Hušbauera. „Bereme to tak, že to můžeme oslavit doma mezi svými fanoušky. Doufám, že už to zvládneme,“ doplnil zkušený záložník.

Karty jsou tak před posledním kolem rozdané jasně. Pokud Slavia porazí na Strahově Brno, titul jí bude říkat pane. Tentokrát se už nebude muset na nikoho ohlížet.

