Asistent Vatajelu! Proti Hradci dvakrát nahrával, má lepší čísla než Dočkal

Pět zápasů, pět asistencí. Zimní sparťanská posila z Rumunska Bogdan Vatajelu, po proniknutí do prvního týmu Letenských, udivuje skvělými statistikami. V sobotním zápase proti Hradci (3:2) si připsal dvě gólové přihrávky. V počtu asistencí se v kádru Pražanů posunul na druhé místo za Vjačeslava Karavajeva (8) a má lepší čísla něž měl před svým odchodem do Číny někdejší lídr týmu Bořek Dočkal.

V Americe mají jedno výstižné přísloví – „From zero to hero“. V překladu to znamená „stát se během chvíle z nikoho hrdinou.“ Na rumunského fotbalistu Bogdana Vatajelua hrajícího za pražskou Spartu, sedí jako ulité.

Osm zápasů čekala zimní posila „Letenských“ než si bude moct odbýt ligovou premiéru v rudém dresu. Během tří měsíců znal Vatajelu pouze utkání za juniorský tým. Fanoušci se ptali, kde Sparta velkou posilu za 27 milionů korun schovává a na veřejnost začaly prosakovat informace o tom, že rumunský obránce nemá dostatečnou kvalitu a fyzičku pro českou ligu.

Vše se však zlomilo 23. dubna ve šlágru proti Plzni. Vinou několika zranění se trenér Petr Rada rozhodl vsadit na dosud nevyzkoušeného Rumuna a proti tehdejšímu lídrovi tabulky poslal Vatajelua do základní sestavy. Avšak nikoliv do obrany, kde je jeho místo, ale na kraj zálohy. Přesto podal 24letý fotbalista dobrý výkon a vybojoval si místo v základní sestavě pro další duely.

Od následujícího zápasu začal Vatajelu válet. Dvě asistence v Příbrami (2:1), jedna proti Liberci (1:0) a další dvě přidal v posledním domácím zápase proti Hradci (3:2).

Bogdan Vatajelu ve Spartě Zápasy 5 Počet odehraných minut 422 Asistence 5 Úspěšnost přihrávek 65,3 % Přihrávky do gólových šancí 8

Proti Hradci připravil nejdříve úvodní gól pro Václava Kadlece, když nevypustil souboj a ve skluzu posunul míč ke Kadlecovým kopačkám, který z otočky skóroval. Při druhé asistenci zase parádně nacentroval na Josefa Šurala, který se opět zorientoval a překonal hradeckého brankáře.

Celkem má sparťanský záložník z pěti zápasů pět asistencí. V kádru Pražanů se posunul na druhé místo k Néstoru Albiachovi. Předčil i bývalou oporu Letenských Bořka Dočkala, který stihl v aktuální sezoně před odchodem do Číny odehrát víc zápasů (12), ale asistence měl pouze tři.

V lize za sebou Vatajelu zatím nechává hráče jako jsou Martin Fillo (3), jenž táhne Teplice, či Antonín Barák (4) ze Slavie, který v létě zamíří do italského Udine. Na prvního Jana Kroba z Teplic (12) ztrácí 7 asistencí.