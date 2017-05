Co brzdí Slavii a Plzeň ve hře o titul. Psychika, forma opor i zbytečné ztráty

Hra o ligového krále vyvrcholí sobotním závěrečným kolem. Slavia nebo Plzeň, teď už k mistrovské korunovaci určitě dojde. „Sešívané“ dělí od snu jediná výhra, Západočeši musí zdolat Jihlavu a spoléhat na to, že úhlavní konkurent odevzdá Zbrojovce alespoň dva body. Oba rivalové ale ve finiši znatelně klopýtají. Nepřipomínají suveréna, kterému by koruna pro nejlepší tým v Česku skutečně slušela. V čem na závěr sezony ztrácí?

Fotbalisté Slavie a Plzně budou v posledním ligovém kole bojovat o titul. Co oba týmy sráží? • FOTO: Koláž iSport.cz

Slávisté tak musí bojovat až do posledního kola – k jistotě titulu potřebují porazit Brno, hráče určitě nečeká snadná práce. Především půjde o boj s vlastní hlavou, která v tak vypjatém duelu může obzvlášť svazovat nohy. „Určitě se na to budeme soustředit a povídat si o něco víc než jindy. Už v posledních zápasech jsme zjišťovali, že psychika hraje roli. I v Boleslavi. Ale zvládli jsme to,“ oddechl si Šilhavý.

Slávisté už v sobotu skoro slavili titul, jenže Plzeň se gólem v nastavení proti brněnské Zbrojovce udržela ve hře. „I když bychom se měli radovat, jsme trochu skleslí. Přicházím z kabiny, kde to nevypadá jako po vyhraném zápase,“ přiznal rozporuplné pocity po zápase trenér Jaroslav Šilhavý.

Je to k vzteku. Po osmi letech může Slavia zvedat pohár pro ligového šampiona, jenže na svůj stadion spoléhat nemůže. V Edenu jsou dlouho dopředu nasmlouvané koncerty německé kapely Rammstein a fotbalisté se musí na závěr sezony stěhovat jinam.

Slavia - výpadky opor

RENTGEN: Proč titul nikdo nechce? Slavii vázne organizace hry

Často diskutované téma. Klíčoví hráči Slavie nepředvádí to, co zvládali v největším laufu během podzimu. Opory sestavy jako Simon Deli, Michael Ngadeu, Milan Škoda, případně Antonín Barák neoplývají perfektní formou, celkově je hra týmu až příliš křečovitá a čitelná. Slávisté hodně spoléhají na jednoduché vysoké nákopy směrem na Milana Škodu, ale s tím si soupeři dokážou poradit. Tahle taktika by nemusela platit ani na brněnskou defenzivu, která si vedla velmi slušně doma proti Plzni.