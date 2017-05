Pelta ve vazbě? Jako když vám zmizí brácha, říká ředitel Jablonce

Jako by mu zmizel brácha. Tak výkonný ředitel Jablonce Petr Flodrman nímá vzetí do vazby vlastníka klubu Miroslava Pelty. „Zatím je to velice nepříjemné pro všechny, ale musí se pracovat dál,“ tvrdí. Účast Jablonce v příští sezoně ePojisteni.cz ligy podle něj ohrožena není. „Je to hodně nepříjemné a až čas ukáže, jestli nás to v budoucnu zasáhne.“

Je to již přes dva týdny, kdy byl zadržen většinový majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta a následně obviněn. Nyní je ve vazební věznici. Jablonec je tak stále bez svého faktického šéfa.

Jaký dopad má kauza majitele Miroslava Pelty na klub?

„Zatím neutrální. Klub funguje, výsledky jsou, hráči podávají výkony. Z tohoto pohledu žádný problém není.“

Jak velký problém by klubu nastal, pokud by byl pan Pelta uznán vinným?

„Máme představenstvo a obchodní partnery, abychom si s tím tady poradili.“

PETR FLODRMAN

Narozen: 18. dubna 1964 (53 let)

Klub: FK Jablonec

Pozice: Výkonný ředitel a prokurista, jenž je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních jednáních, k nimž dochází při provozu společnosti.

Pan Pelta se nikdy netajil tím, že jeho hlavní předností je umění sehnat peníze, z tohoto pohledu je pro Jablonec klíčovou osobou, co by to znamenalo pro příjmy klubu?

„Nemůžu předjímat. Musíme počkat, důstojně dohrát sezonu a věnovat se fotbalu.“

Mimochodem partneři a sponzoři klubu na kauzu reagují jak?

„Nemůžu jmenovat a říkat, kdo a jak chce pomoci klubu, to je naše interní věc. Ovšem nevidím, že by nám někdo z partnerů okamžitě vypověděl smlouvu, nebo reagoval tak, že s námi končí.“

Může tato kauza ovlivnit udělení licence pro příští sezonu?

„ Doložili jsme licenční komisi FAČR to, co požaduje každý rok, tam se nic nezměnilo. Licenci předpokládám do konce května obdržíme.“

A nenastala nějaká změna zásadního ekonomického významu v souvislosti se zadržením pana Pelty, která by mohla mít na příští sezonu vliv?

„O žádné takové skutečnosti nevím.“

Účast Jablonce v sezoně 2017/2018 tedy ohrožena není?

„Hráče máme pod smlouvami, jednáme ještě o nějakém prodloužení, o transferech hráčů, ale to je spíše vnitřní věc. Určitě nehrozí nějaký masivní rozprodej.“

Jak to přijal prezident klubu Adrianus Kruf?

„Byl v Jablonci na utkání s Plzní, po něm jednalo představenstvo a teď je čtrnáct dnů mimo ČR, vrací se až v příštím týdnu a po té se uskuteční další představenstvo.“

Vzešel ze schůzky i nějaký krizový plán?

„Zatím ne, nějaké reklamní smlouvy máme v platnosti. Některé končí v kalendářním roce, některé ve sportovním roce, takže proběhnou jednání. Nejdůležitější je, jak bude vypadat kádr, abychom byli výkonnostně v pořádku, a od toho se bude odvíjet další přízeň sponzorů.“

Říkáte, že nejdůležitější je, jak bude vypadat kádr. O něm však pan Pelta do velké míry rozhodoval sám, stejně jako jednal s hráči. Jak velkým problémem je jeho absence po této stránce?

„V této fázi to problém není. Komunikace je omezená, ale v této fázi není potřeba řešit nějaký velký transfer, příchod nebo odchod. Řešíme Tomáš Wágnera v Karviné, jedná se o případném přestupu po konci hostování. A také uvidíme, jestli budou na mistrovství Evropy do 21 let nominovaní naši hráči Mihálik, Trávník a Zreľák, dá-li se do pořádku. Tam může něco vzniknout, ale teď se nic neděje. Dohrajeme ligu a ještě jednáme o Nikolovi Jankovičovi a jeho dalším působení, s trenéry i asistenty o prodloužení smluv, jinak teď není potřeba dělat nějaké strategické rozhodnutí.“

Vy jste od března minulého roku prokuristou klubu, projevilo se na této funkci nějak vzetí pana Pelty do vazby?

„Ne, určitě ne. Máme představenstvo. Vím, co můžu dělat sám a co je potřeba prokonzultovat po telefonu nebo mailem. Cítím to jako formalitu.“

S kým to konzultujete?

„S členy představenstva. Paní Truhlářovou, panem Rezákem a panem Krufem“ (Jaroslav Rezák, člen představenstva, Zdeňka Truhlářová, místopředsedkyně představenstva, Adrianus Leonardus Franciscus Kruf, předseda představenstva, poz. red.)

Jak to berete vy osobně, je to nejtěžší situace za dobu, co jste v Jablonci?

„Byly situace, kdy jsme byli v posledním ligovém kole na pokraji sestupu, ale tohle je věc jiná, neobvyklá. Věřím, že se to obrátí k lepšímu, že vyjde z vazby a že obvinění nebude potvrzené. Je to hodně nepříjemné a až čas ukáže, jestli nás to v budoucnu zasáhne. Známe se dlouho, dost jsme spolu komunikovali. Je to takové... jak bych to řekl... jako když vám někam zmizí brácha.“