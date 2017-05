Ujfaluši: Asistent ve Spartě? Mám jiné plány. Stramaccioni je zajímavý tah

Fotbalová Sparta projde během letní přestávky velkými změnami. Kádru se ujme italský kouč Andrea Stramaccioni a na Letnou si má přivést svůj šestičlenný realizační tým. Italská média dokonce informovala o tom, že by v něm měl mít funkci i bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši. Ten však spekulace odmítá. „Slyším to poprvé a překvapuje mě to. Nebyl jsem se Spartou, ani Stramaccionim v kontaktu,“ sdělil 39letý internacionál iSport.cz.