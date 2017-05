Možné posily Sparty? Stramaccioni prý chce Palacia i Schickova spoluhráče

Od léta převezme na Spartě otěže italský trenér Andrea Stramaccioni a média v jeho rodné zemi už začínají spekulovat, koho si na Letnou přivede. Ve hře mají být tři posily do útoku - Ilija Nestorovski, Ante Budimir a Rodrigo Palacio. Kdo jsou střelci, které si italský stratég vyhlédl?

Sám se pak přesunul do Serie A, kde v dresu Palerma stihl ve 36 utkáních 10 branek. Pádu sicilského týmu do druhé ligy ale nezabránil a je pravděpodobné, že se bude poohlížet po novém angažmá.

Sedmadvacetiletý reprezentant Makedonie má pro Stramaccioniho jednu nespornou výhodu - zná prostředí, českou ligu už hrál. Ve Slovácku ani na hostování na Žižkově se neprosadil, pak ale zakotvil v Chorvatsku. Interu Zaprešič 24 zásahy vystřílel postup do první ligy, dalšími 25 v následující sezoně páté místo v nejvyšší soutěži.

Ante Budimir (Sampdoria Janov)

Interem Zaprešič prošel i pětadvacetiletý Ante Budimir. Rodák z bosenského města Zenica, který ale od mládežnických dob reprezentuje Chorvatsko, se vydal na zahraniční zkušenou v roce 2014, když zamířil do 2. bundesligy, konkrétně do týmu St. Pauli. Tam se gólově neprosadil, zaujal ale na hostování v italském Crotone, kterému 16 zásahy pomohl do Serie A.

Crotone ho po postupu odkoupilo, obratem jej ale prodalo do janovské Sampdorie. Tam Budimir v konkurenci Luise Muriela, Fabia Quagliarelly a českého talentu Patrika Schicka nastupuje jen sporadicky, doposud zasáhl do jedenácti zápasů a gólově se neprosadil.