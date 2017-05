Památné bitvy Slavie na Strahově. Skalp Ajaxu a Sparty, ale i kolaps v LM

Slavia zažila na Strahově řadu slavných momentů • FOTO: sport

Když se slávisté na jaře 2008 přesouvali ze Strahova do Edenu, brali to jako spásu. Tentokrát se musí na neoblíbený stadion vrátit a co víc, možná na něm budou po sobotním duelu s Brnem (17:00) slavit mistrovský titul. Stadion Evžena Rošického budí ve fanoušcích Slavie pozitivní i negativní vzpomínky, protože na něm zažila řadu pamatných soubojů. Které se nesmazatelně zapsaly do klubových dějin?