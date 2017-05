Vaniak: Náš vyhazov z Plzně? Příprava půdy pro nového trenéra

Vaniak působil ve Viktorii Plzeň jako trenér brankářů s hlavním koučem Romanem Pivarníkem. Odvoláni byli po remíze 2:2 s Teplicemi, přestože byl tým na prvním místě. „Byl jsem překvapený,“ přiznal bývalý gólman.

„Postupem času, když byl představen do příští sezony nový trenér, jsem pochopil, že odvolání nebylo z výkonnostních důvodů, ale jako příprava půdy pro nového trenéra,“ narážel Vaniak na Pavla Vrbu, který Plzeň převezme od příští sezony.

„Je to škoda, myslím si, že by Plzeň už teď měla náskok na Slavii a kolo před koncem by už možná měla titul,“ dodal. V tuto chvíli by ligový primát přál ale Plzni i Slavii. „Oba týmy by si ho zasloužily, protože si vybudovaly velký náskok na ostatní,“ tvrdil.

V CHATU se čtenáři iSport.cz se Vaniak vyjádřil o mnohem více tématech. Vzpomínal na své časy ve Slavii, podíval se na současné brankáře a prozradil i vtipnou historku. Na všechny odpovědi se můžete podívat.