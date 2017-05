Nejlepším hráčem ePojisteni.cz ligy bude Fillo, Hubník nebo Škoda

Mezi trenéry se o cenu ucházejí Jaroslav Šilhavý ze Slavie, Daniel Šmejkal z Teplic a Jozef Weber z Karviné. V nominaci na Objev roku jsou Lotyš Davis Ikaunieks z Jihlavy, Ondřej Mihálik z Jablonce a sparťan Michal Sáček. Na Cizince roku kandidují reprezentant Pobřeží Slonoviny Simon Deli, jeho bosenský spoluhráč ze Slavie Muris Mešanovič a Rus Vjačeslav Karavajev ze Sparty. Osobností ligy se stane jeden z trojice Roman Hubník, Milan Baroš (Liberec), Pavel Zavadil (Brno).

Zároveň už jsou známí vítězové doprovodných anket pro nejlepší hráče na jednotlivých postech.

Cenu pro brankáře sezony získal Jiří Pavlenka ze Slavie, který odsunul na druhé místo slovenského vítěze posledních tří ročníku Matúše Kozáčika z Plzně. Třetí místo obsadil karvinský gólman Jan Laštůvka. "Vážím si toho, protože jsem to nečekal. Je to asi odměna za práci, kterou do toho vkládám. Jsem rád, že pomáhám týmu k úspěchům, a věřím, že jim pomohu i v sobotu," uvedl v tiskové zprávě Pavlenka, jehož tým dělí od mistrovského titulu sobotní výhra nad Brnem.

Obráncům stejně jako loni vládl plzeňský stoper Hubník, jenž uspěl před Delim a Karavajevem. "Ceny si vážím, protože hlasovali kapitáni a trenéři všech ligových týmů. Tato sezona nebyla vůbec jednoduchá a o mistrovi rozhodne až poslední kolo, stále jsme ve hře a budeme bojovat do poslední minuty," prohlásil Hubník.

Mezi záložníky vyhrál Fillo před Josefem Hušbauerem a dalším slávistou Antonínem Barákem. Hušbauer ovládl kategorii Chance Index o nejkreativnějšího hráče ligy. "Uvědomuji si, že na hřišti bývám nepříjemným protivníkem, proto je pro mě velké překvapení, že si mě samotní hráči zvolili," konstatoval Fillo, autor osmi gólů a tří asistencí v ligovém ročníku.

Nejlepším útočníkem byl zvolen Milan Škoda, jenž porazil spoluhráče Mešanoviče a sparťana Davida Lafatu. "Ocenění si obrovsky vážím. Už jen z toho důvodu, že v anketách hlasují i trenéři a kapitáni prvoligových mužstev. Kdybych zisk téhle ceny komentoval po tom, co jsme získali titul, vážil bych si toho o to víc," uvedl Škoda, který s 15 góly vede tabulku střelců společně s Lafatou.

Anketa o nejlepší hráče první fotbalové ligy za sezonu 2016/17:

Nominace:

Hráč sezony: Martin Fillo (Teplice), Roman Hubník (Plzeň), Milan Škoda (Slavia).

Trenér sezony: Jaroslav Šilhavý (Slavia), Daniel Šmejkal (Teplice), Jozef Weber (Karviná).

Cizinec sezony: Simon Deli (Slavia), Vjačeslav Karavajev (Sparta), Muris Mešanovič (Slavia).

Objev sezony: Davis Ikaunieks (Jihlava), Ondřej Mihálik (Jablonec), Michal Sáček (Sparta).

Osobnost sezony: Milan Baroš (Liberec), Roman Hubník (Plzeň), Pavel Zavadil (Brno).

Výsledky doprovodných anket:

Brankář sezony: 1. Jiří Pavlenka (Slavia) 94 b., 2. Matúš Kozáčik (Plzeň) 89, 3. Jan Laštůvka (Karviná) 65.

Obránce sezony: 1. Roman Hubník (Plzeň) 111, 2. Simon Deli (Slavia) 82, 3. Vjačeslav Karavajev (Sparta) 59.

Záložník sezony: 1. Martin Fillo (Teplice) 91, 2. Josef Hušbauer 59, 3. Antonín Barák (oba Slavia) 30.

Útočník sezony: 1. Milan Škoda (Slavia) 146, 2. Muris Mešanovič (Slavia) 75, 3. David Lafata (Sparta) 52.

Chance index (cena pro nejkreativnějšího hráče): Josef Hušbauer (Slavia).