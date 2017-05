Vaniak o Plzni: Horváth by měl jít na čas pryč, kabina byla vždy v pohodě

Jeho poslední angažmá skončilo předčasně. Trenér brankářů Martin Vaniak musel společně s koučem Romanem Pivarníkem opustit Viktorii Plzeň. Vyhazov ale nechápe a věří, že kdyby k němu nedošlo, tým by vyhrál titul. Bývalý vynikající gólman si rovněž myslí, že by měl Plzeň na nějaký čas opustit také Pavel Horváth. Co ještě k Plzni v rozhovoru se čtenáři iSport.cz řekl? Podívejte se v článku.

Vaniak: „Sám jsem byl překvapený, že jsme byli odvoláni. Postupem času, když byl představen nový trenér pro příští sezonu, jsem pochopil, že odvolání nebylo z výkonnostních důvodů, ale jako příprava půdy pro nového trenéra. Je to škoda, myslím si, že by Plzeň už teď měla náskok na Slavii a kolo před koncem by už možná měla titul.“

O Pavlu Horváthovi

Během svého plzeňského angažmá spolupracoval Vaniak také s Pavlem Horváthem. Ten byl jedním z asistentů Romana Pivarníka, po jeho vyhazovu tým vedl se Zdeňkem Bečkou. Po návratu Pavla Vrby by měl jít opět k juniorce.

Vaniak: „Pavel má velice dobrý pohled na fotbal. Můj názor je, že by měl jít z Plzně na nějaký čas pryč a trénovat jiné mužstvo, aby se jako trenér dál posouval. A po určitém čase se jako velká ikona Plzně vrátit. Zažil jsem to i já, když jsem z pozice hráče šel rovnou do kabiny jako asistent a nedělá to dobrotu.“