CELÝ SESTŘIH: Hradec - Bohemians 1:0. Domácí se loučí s nejvyšší soutěží výhrou

Fotbalisté Hradce Králové se v posledním kole rozloučili s nejvyšší soutěží vítězstvím 1:0 nad Bohemians 1905. O výhře východočeského celku, který po roce opět sestoupil do druhé ligy, rozhodl osmnáctiletý obránce František Čech.

"Z pohledu výsledku jsme samozřejmě spokojení, ale z pohledu úrovně hry ne. Chtěli jsme se rozloučit s ligou vítězstvím, to se povedlo, bohužel nám to není nic platné," řekl trenér Hradce Karel Havlíček, který tentokrát při řešení personální krize v obraně nesáhl do dorostu, ale na pravý kraj nasadil Milana Černého, jenž obvykle nastupuje v pozici ofenzivního záložníka.

První poločas byl bez vzruchu a bylo znát, že obě mužstva vlastně nemají o co hrát. Bohemians se v první lize zachránili už v minulém kole právě na úkor Hradce. Domácí se jen třikrát dostali k zakončení z větší vzdálenosti, jenže Šípek netrefil bránu a Pázler i Plašil byli zablokováni. Ani hosté nebyli nebezpeční, pouze Havel zblízka namířil volej vysoko nad bránu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Hradec Králové - Bohemians 1:0. Hosté se rozloučili s první ligou porážkou • VIDEO iSport TV

"Zápas měl dramaticky podprůměrnou úroveň, k čemuž jsme přispěli notným dílem. My jsme si gólových šancí připravili nula, soupeř měl jednu a proměnil ji," přidal kouč Bohemians Martin Hašek. "Chci se fandům Bohemky omluvit za náš výkon a myslím, že by to měli udělat i hráči," dodal.

Ani druhá půle nepřinesla výrazné zlepšení. Hrálo se bez náboje, první střela na bránu přišla až v 72. minutě - Šmídův pokus však v pohodě chytil domácí brankář Ottmar. "Do Hradce jsme odjížděli v situaci, v které jsme odjíždět chtěli - byli jsme zachráněni.

Kdyby se mělo hrát o všechno, bylo by to vzhledem k naší venkovní bilanci a naší impotentnosti z hlediska střílení gólů složité. To se ukázalo v plné nahotě," oddechl si Hašek.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: Pázler slušně zakroutil přímý kop, který jen těsně minul hostující bránu • VIDEO iSport TV

Šance Bohemians však přece jenom odstartovala větší rozruch. Jenže hradecký Janoušek z osmnácti metrů vypálil těsně vedle a pod dobrém průniku Malinského se ke střele nedostal střídající Súkenník.

V 84. minutě se však domácí dočkali, když se po standardní situaci se prosadil stoper Čech. Za týden devatenáctiletý obránce si v teprve třetím utkání v nejvyšší soutěži připsal první gól.

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: První ligový gól! Plašil vrátil centr před bránu a mladík Čech skóroval • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: Pázler slušně zakroutil přímý kop, který jen těsně minul hostující bránu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: Šípek mohl otevřít skóre, ale jeho slibná střela byla sražena na roh • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: Martan chtěl penaltu, sudí mu dal jen žlutou za simulaci • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec - Bohemians: Zapomenutý Havel z malého vápna zazdil tutovku • VIDEO iSport TV