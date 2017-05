Vezmou Slavii titul? Nikdo mi ani nic nenaznačuje, říká Řezníček z Brna

On versus Slavia. Za Zbrojovku. Jako tajný agent Viktorie Plzeň. Úloha Jakuba Řezníčka (29) může být v rozhodujícím ligovém finále osudová. Intenzivně se mluví o jeho přestupu na západ Čech a právě tam by mohl svými strahovskými góly přihrát titul. „Oba týmy si to mohly uhrát samy. Že to vychází takhle, je náhoda,“ říká střelec.

čera měl narozeniny. 29 let. A k nim by se Jakub Řezníček asi rád dneska podaroval hezkým gólem nebo nějakým tím bodíkem... A to by pak znamenalo, že by Slavii pořádně zavařil v boji o titul. Či ho dokonce červenobílým vyrval z náruče…

Jaké to je takhle promlouvat do boje o titul? Už minulý víkend jste málem obrali Viktorii, teď vás čeká Slavia.

„Jsou to poslední dva zápasy, které jsme takhle dobře chytili na závěr. Je to super. Pro nás je hlavně výhoda, že už jsme zachránění. Bylo by určitě něco úplně jiného, kdybychom proti takovým soupeřům byli nucení dělat záchranářské body a klepat se o ligovou příslušnost. Jsou to pro nás bonusy, nádherné zápasy.“

Máte i větší motivaci obírat takové soupeře, kterým jde o hodně? Nebo si dokonce vybírat, komu „píchnete“?

„Ne, to vůbec. (smích) Já myslím, že by bylo v podstatě stejné, kdybychom hráli i proti někomu, komu by vůbec o nic nešlo. Tak jako tak hrajeme o body, a tím pádem o klubové prémie. Je ale pravda, že takové zápasy jsou vrchol. Jsou to momentálně dva nejlepší mančafty v lize a my si tím zpestřujeme závěr sezony.“

Ani jste se nesetkal s tím, že by vám někdo předhazoval, že někomu můžete pomoci?

„Ne, s tím jsem se vůbec nesetkal. Ani se mi nestává, že by mi někdo něco naznačoval. Když se mě někdo zeptá, jak to celé vidím, odpovím mu, že chceme v každém zápase hrát naplno a bodovat. Takže i teď na Strahově – jako před týdnem proti Plzni. Řeči o tom, že bychom měli někomu něco pouštět, nebo naopak, jsou určitě mimo.“

Připouštíte si, že můžete být těmi, kteří Slavii překazí mistrovské radovánky?

„Je to takový zvláštní pocit, když nad tím člověk přemýšlí. Ale upřímně – neberu to tak, spíš se to snažím vnímat jako normální zápas, ve kterém jen zkrátka jde o hodně. Je trochu divné zabývat se tím, že někomu překazíte oslavy, vezmete mu titul.“

A přihrál byste ho tím Viktorii, kam prý máte namířeno...

(smích) „K tomu bych se nechtěl nějak moc vyjadřovat.“

Ani trochu?

„Takhle – každý z těch týmů, Plzeň i Slavia, měl možnost si to uhrát sám. Že se to takhle schází na závěr ligy a v tom nejdůležitějším kole, je úplná náhoda. Může se prostě stát cokoliv, já každopádně jdu do toho zápasu s tím, že chci vyhrát. Na tom se nikdy nic nemění.“

